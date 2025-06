Bogotá recibirá a Santa Fe, campeón de la Liga BetPlay, en el Simón Bolívar

Cuida a quienes te rodean: si estás con niños, niñas, personas mayores o con discapacidad, acompáñalos y no los pierdas de vista.

No uses pólvora ni objetos peligrosos: celebrar no debe poner en riesgo a nadie. Evita la pólvora, el uso de bengalas o cualquier elemento que pueda causar quemaduras o incendios.