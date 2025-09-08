Bogotá recibirá incremento de 800 policías en los próximos seis meses

Bogotá tenía hace 12 años más de 19.000 policías, hoy está alrededor de los 16.000 policías. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El ministro de defensa, Pedro Sánchez, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lideraron un consejo de defensa que tuvo lugar en las últimas horas y, desde el cual, se efectuaron anuncios de interés para uno de los temas más delicados en la capital: la seguridad.

Uno de los más importantes residió en el aumento del pie de fuerza para la ciudad, uno de los flagelos de los que más se han quejado los últimos alcaldes de Bogotá. En sentido, el ministro Sánchez anunció que 800 efectivos, provenientes de la Policía Nacional, se incorporarán a la Policía Metropolitana de Bogotá en los próximos seis meses.

La decisión fue celebrada por el alcalde Galán, quien resaltó el apoyo de la Policía Nacional en labores de logística, y destacó el impacto que tendrán los refuerzos en el fortalecimiento de las capacidades antidelictivas de la capital. Asimismo, para 2026, específicamente para el mes de mayo, otros 500 policías se incorporarán al pie de fuerza la Policía Metropolitana de Bogotá.

La llegada de 1.300 uniformados espera atenuar un poco el déficit de fuerza pública en ciudad, cuya cuantía se ha agravado en los últimos doce años. Lo anterior, teniendo en cuenta que la capital tenía más de 19.000 policías en 2013, mientras que, a día de hoy, solo posee alrededor de 16.000 efectivos.

El descenso ha tenido implicaciones significativas en una ciudad densamente poblada como Bogotá; en tanto que, según los estándares de la ONU, por cada 10.000 habitantes, deben existir 300 policías profesionales; mientras que en Bogotá esa cifra está en 201 uniformados por cada 10.000 habitantes.

Los nuevos efectivos llegarían a colaborar en las labores de patrullaje que actualmente llevan a cabo los patrulleros asignados a los cuadrantes de las 20 localidades del país, además de las capacidades de la brigada 13 del ejército que ya se encuentra en la ciudad de Bogotá.

Información sobre narcotráfico en la ciudad

Además del anuncio sobre el incremento en al pie de fuerza, el Ministerio de Defensa compartió información de inteligencia sobre la posible injerencia de mesas del narcotráfico en los índices delictivos de la ciudad.

De manera escueta, el alcalde anunció la recepción de información sobre la presencia de algunas redes de narcotráfico, incluso con incidencia internacional, en la ciudad de Bogotá. Frente a esto, tanto el ministro de Defensa Sánchez, como Galán, anunciaron la colaboración en capacidades de inteligencia y apoyo logístico para combatir estas infraestructuras de crimen organizado.

