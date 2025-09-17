Hay menos suicidios en Bogotá, pero las mujeres son quienes más lo intentan

El Distrito tiene espacios para reconocer emociones, gestionarlas y aprender herramientas. / Eder Rodríguez Foto: Eder Rodríguez

Una joven fuerte de carácter, alegre, apasionada por la cultura musical Kpop y el baile. Así recuerda Mónica Sánchez a su hija María Fernanda Poveda Sánchez, de 15 años, quien murió por suicidio en septiembre de 2023. “Era una fuerza de la naturaleza”, agrega.

Bajo un diagnóstico de ansiedad y depresión, con ideas impulsivas y suicidas, María Fernanda pasó por tratamientos psicológicos y psiquiátricos, y estuvo en clínicas de salud mental. Un año en el que Mónica tuvo que batallar contra un indolente sistema de salud. Ahora, luego de dos...