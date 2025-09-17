Hay menos suicidios en Bogotá, pero las mujeres son quienes más lo intentan

El Distrito tiene espacios para reconocer emociones, gestionarlas y aprender herramientas. / Eder Rodríguez
Foto: Eder Rodríguez
Una joven fuerte de carácter, alegre, apasionada por la cultura musical Kpop y el baile. Así recuerda Mónica Sánchez a su hija María Fernanda Poveda Sánchez, de 15 años, quien murió por suicidio en septiembre de 2023. “Era una fuerza de la naturaleza”, agrega.
Bajo un diagnóstico de ansiedad y depresión, con ideas impulsivas y suicidas, María Fernanda pasó por tratamientos psicológicos y psiquiátricos, y estuvo en clínicas de salud mental. Un año en el que Mónica tuvo que batallar contra un indolente sistema de salud. Ahora, luego de dos...
Por María Angélica García Puerto
Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
