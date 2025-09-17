No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Hay menos suicidios en Bogotá, pero las mujeres son quienes más lo intentan

Las mujeres tienen más riesgo de enfrentar situaciones que afectan su bienestar mental. Lo dice un estudio de la Secretaría de la Mujer y en el mes de la salud mental, analizamos los factores, muchas veces estructurales, que las afectan.

María Angélica García Puerto
17 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
El Distrito tiene espacios para reconocer emociones, gestionarlas y aprender herramientas. / Eder Rodríguez
Una joven fuerte de carácter, alegre, apasionada por la cultura musical Kpop y el baile. Así recuerda Mónica Sánchez a su hija María Fernanda Poveda Sánchez, de 15 años, quien murió por suicidio en septiembre de 2023. “Era una fuerza de la naturaleza”, agrega.

Bajo un diagnóstico de ansiedad y depresión, con ideas impulsivas y suicidas, María Fernanda pasó por tratamientos psicológicos y psiquiátricos, y estuvo en clínicas de salud mental. Un año en el que Mónica tuvo que batallar contra un indolente sistema de salud. Ahora, luego de dos...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
