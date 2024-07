Bogotá redujo su tasa de desempleo: Conozca los sectores que jalonaron la economía

La capital aporta actualmente el 18,7% de la población ocupada en Colombia y el 18,5% de la fuerza de trabajo del país. Foto: DANE

El informe de desempleo del DANE para el segundo trimestre del año muestra que Bogotá ha registrado una reducción significativa, al llegar a 9,8%, lo que representa una reducción de casi 1%, en comparación con el segundo trimestre del 2023, cuando la cifra alcanzó 10,8%. Esto, en términos absolutos, significa una disminución de 479.437 a 466.497 personas desempleadas.

El dato, que hoy resalta la administración, no solo refleja la recuperación del tejido empresarial de la capital, sino que ubica a la ciudad por encima del promedio nacional y de ciudades como Manizales AM (10,9 %), Barranquilla AM (10,4 %) y Medellín (9,9 %), las cuales también mejoraron sus indicadores.

Durante cinco trimestres consecutivos, Bogotá ha mantenido una tasa de desempleo más baja que las 13 principales ciudades del país. Actualmente, la capital se encuentra entre las seis ciudades colombianas con una tasa de desempleo de un solo dígito.

Aunque la recuperación del empleo en Bogotá fue más lenta entre 2021 y 2022, a causa de la pandemia, la situación ha mejorado considerablemente desde el último trimestre de 2023, con un aumento en la ocupación que supera al resto del país.

“El aumento en el empleo en Bogotá es significativo, ya que la ciudad contribuye con el 18,7% de la población ocupada de Colombia y el 18,5% de la fuerza laboral nacional”, señaló la secretaría de Desarrollo Económico. La Tasa Global de Participación (TGP) también ha mejorado, situándose en 72,1%, un incremento de 3,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre de 2023.

Los sectores más destacados en generación de empleo:

De los 14 sectores de la economía capitalina, 11 presentaron un aporte positivo a la generación de empleo de la ciudad frente al año anterior. Los cuatro que más aportaron a la empleabilidad fueron:

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, con 57.607 nuevos empleos.

Comercio y reparación de vehículos, con 52.972 nuevos empleos.

Administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana, con 39.884 nuevos empleos.

Construcción, con 34.994 nuevos empleos.

