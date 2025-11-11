Bogotá refuerza acciones ante grave panorama de acoso callejero a mujeres

De acuerdo con la Veeduría Distrital, ocho de cada diez mujeres han sufrido situaciones de acoso en Bogotá. La problemática es particularmente grave en el transporte público. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

El acoso callejero sigue siendo una de las formas de violencia de género más comunes en Colombia. Persiste cada día en la vida de millones de mujeres, limitando su libertad y su derecho a transitar seguras por el espacio público.

Para hacerle frente a esta problemática en Bogotá, en donde la problemática de acoso si bien se presenta en múltiples entornos es particularmente grave en el transporte público, la Secretaría Distrital de la Mujer anunció el fortalecimiento de las estrategias para transformar el espacio público en lugares más seguros y libres de violencias.

Para hacerse una idea de la persistencia y la gravedad del problema, señala la Veeduría Distrital, que ocho de cada diez mujeres han vivido alguna situación de acoso en el transporte o en el espacio público de la capital, número que evidencia la necesidad de fortalecer acciones sostenidas para garantizar la seguridad y el derecho a la libre movilidad de las mujeres.

Para reducir las cifras, en el marco del Sistema Distrital de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencias (SOFIA), el Distrito estableció un convenio entre TransMilenio S.A., la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana para ofrecer una respuesta rápida y articulada ante casos de acoso sexual.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la capacitación de más de 11.400 conductores y conductoras del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias y en el protocolo TM26, diseñado para intervenir de manera inmediata ante situaciones de acoso.

Asimismo, se han realizado 14 jornadas denominadas Megatomas de Mujer y Género en estaciones, troncales y portales de TransMilenio, con el fin de informar a las usuarias sobre sus derechos, promover la prevención y detectar posibles riesgos o situaciones de violencia.

El acompañamiento psicojurídico especializado también es un componente clave de la estrategia. A través de duplas conformadas por abogadas y psicólogas, la Secretaría ha brindado 1.897 atenciones integrales a mujeres víctimas de violencia en transporte y espacios públicos, ofreciendo orientación emocional, asesoría legal y acompañamiento en la activación de las rutas institucionales de protección.

En materia tecnológica, la ciudad incorpora herramientas innovadoras para fortalecer la respuesta inmediata. La TransmiApp cuenta con un botón de llamada directa a la Línea Púrpura Distrital, y ya se implementó un piloto del Botón de Pánico en la estación Universidades, que permite activar atención urgente ante emergencias de acoso o violencia de género dentro del sistema de transporte.

Las campañas orbitan en torno a una idea fundamental: el acoso sexual en la ciudad no puede ser normalizado; reconocerlo, denunciarlo y solidarizarse con las víctimas son pasos fundamentales para prevenir este flagelo.

Si usted es víctima de acoso callejero o conoce a alguien que lo es, recuerde que puede acceder a orientación y acompañamiento gratuito en las Casas de Igualdad de Oportunidades, las Manzanas del Cuidado y las Casas de Justicia, así como a través de la Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137) y la Línea 195 (opción 7). En casos de emergencia, la Policía activa la Ruta Única de Atención para mujeres víctimas de violencia mediante la Línea 123.

