Bogotá refuerza su capacidad de diagnóstico y vacunación ante casos importados de sarampión

La confirmación de casos importados de sarampión volvió a poner en alerta a las autoridades sanitarias de la capital. De los tres contagios confirmados en el país, dos fueron detectados en Bogotá, ambos asociados a antecedentes de viaje internacional, lo que reactivó los protocolos de vigilancia y control epidemiológico.

El Instituto Nacional de Salud confirmó que los casos proceden de México y que, en la ciudad, el diagnóstico puede realizarse de forma más ágil gracias a pruebas PCR procesadas en el Laboratorio de Salud Pública. Esta capacidad permite reducir tiempos de confirmación y responder con mayor rapidez ante nuevos contagios.

Desde la detección inicial, se activaron medidas como el aislamiento de los pacientes, el rastreo y seguimiento de contactos, la investigación epidemiológica de campo y los cercos de vacunación. De acuerdo con los análisis preliminares, los dos casos identificados en Bogotá corresponden a personas que no contaban con vacunación previa, un factor clave en la reaparición de una enfermedad prevenible.

El sarampión es considerado uno de los virus más contagiosos que existen. Según la Organización Panamericana de la Salud, se transmite por gotículas expulsadas al hablar, toser o estornudar y puede generar complicaciones graves, sobre todo en niños pequeños y personas no inmunizadas. El aumento de casos en distintos países de la región ha encendido alertas en toda América.

Más de 200 puntos de vacunación activos en la ciudad

Como medida de contención, la Secretaría Distrital de Salud habilitó más de 200 puntos de vacunación gratuitos en distintas localidades de la ciudad. En estos puntos se aplican la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente (SR), dirigida a sarampión y rubéola.

Oficialmente, este esquema se indica para:

Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir dosis cero si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar esquema a los 12 y 18 meses.

Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis de triple viral.

Población de 6 a 16 años: debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020–2021.

Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.

Talento humano en salud: las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.

Contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto.

Personas vinculadas a turismo, hotelería y transporte internacional.

Las jornadas de vacunación se desarrollan en localidades como Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, entre otras.

Las direcciones y horarios pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Salud, al cual puede acceder a través de este enlace.

Aunque hasta ahora no se ha confirmado transmisión local sostenida, la aparición de casos importados deja en evidencia una vulnerabilidad persistente: la caída en las coberturas de vacunación. En ese contexto, la inmunización vuelve a ser la principal barrera frente a un virus que, pese a estar controlado durante años, sigue encontrando espacios para reaparecer.

