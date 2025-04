Bogotá registró dos personas fallecidas por casos importados de fiebre amarilla

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura de mosquitos infectados, especialmente en áreas tropicales y subtropicales de América del Sur y África. /Getty Foto: Getty Images - Getty Images

Bogotá reportó los dos primeros decesos en sus hospitales por cuenta del brote de fiebre amarilla en el país. Así lo confirmó el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, no sin antes aclarar que ambas personas llegaron enfermas a la ciudad, provenientes de zonas en donde hay circulación del mosquito Aedes aegypti. Por lo tanto, resaltan las autoridades, su deceso no fue producto de un contagio local. Lo anterior, por cuanto la ciudad no alberga las condiciones climáticas que permitan la presencia de este mosquito.

En total, la ciudad ha registrado un total de cinco casos de fiebre amarilla, de los cuales dos fallecieron y tres se encuentran todavía bajo la supervisión médica. “La condición de estas personas está bajo reserva médica. Sin embargo, cabe aclarar que las dos personas fallecidas son personas que llegaron contagiadas a Bogotá y no se contagiaron. Las otras tres personas están bajo la atención de la red del Distrito”, informó el mandatario.

Bajo esta misma línea, el mandatario realizó un llamado a las personas que durante Semana Santa viajaron a lugares con alerta de transmisión, para que, ante cualquier síntoma o señal de alerta, se acerquen de manera inmediata al centro de salud más cercano.

En Bogotá hemos puesto este año 84 mil vacunas contra la fiebre amarilla. Solo en lo corrido de abril vamos más de 30 mil dosis puestas.

Los municipios que han identificado como de mayor riesgo en Cundinamarca son: Agua de Dios, Arbeláez, Beltrán, Cabrera, Caparrapí, Girardot, Guaduas, Guataquí, La Palma, Medina, Nariño, Nilo, Paime, Pandi, Paratebueno, Puerto Salgar, Ricaurte, San Juan de Rioseco, Tocaima, Venecia y Yacopí. Los viajeros que visitaron el oriente del departamento del Tolima también deberán estar atentos, pues es allí donde se han presentado la mayor parte de los casos (41 este año, hasta la semana pasada). Los municipios de Cunday, Prado y Ataco son en los que más pacientes ha habido: 11, 10 y 8.

En el caso de Tolima, los municipios que están son Alpujarra, Carmen de Apicalá, Coyaima, Cunday, Dolores, Guamo, Icononzo, Melgar, Natagaima, Prado, Purificación, Saldaña, Suarez y Villarrica. Para el caso de Norte de Santander mencionan a Abrego, Convención, Cúcuta, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, Ocaña, Puerto Santander, San Calixto, San Cayetano, Santiago, Sardinata, Teorama y Tibú.

En Santander están: Barrancabermeja, Charalá, Coromoro, El Playón, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, Socorro y Suratá. Para el caso de Bolívar hay cinco municipios: Cantagallo, Morales, Santa Rosa del Sur, San Pablo y Simití. En Huila se encuentra Acevedo. Algeciras, Garzón, Guadalupe, Suaza, Campoalegre, Neiva, Rivera, Baraya, Gigante, Tallo, Pitalito y Colombia.

En la lista también hay unos municipios de Antioquia como Dabeiba y Turbo, otros de Boyacá como Páez y Paya; del Cauca está Santa Rosa y Piamonte; por el lado de Nariño, solo está Ipiales.

¿Qué es la fiebre amarilla y qué causa?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta es una enfermedad infecciosa transmitida por mosquitos que pican principalmente durante el día. Estos mosquitos se reproducen cerca de casas (domésticos), en bosques o selvas (selváticos) o en ambos hábitats (semidomésticos). Es endémica en áreas tropicales de África y América Latina.

Esta enfermedad supone una gran amenaza y acarrea múltiples repercusiones, especialmente porque no existe un tratamiento específico, y porque es difícil diferenciarla muchas veces de otras fiebres hemorrágicas virales como arenavirus, el hantavirus, o el dengue.

Los síntomas aparecen entre tres y seis días después de la picadura del mosquito infectado. En una fase inicial causa fiebre, dolor muscular y de cabeza, escalofríos, pérdida del apetito y náuseas o vómitos. Para la mayoría de los pacientes, estos síntomas desaparecen después de tres a cuatro días. Sin embargo, el 15 % entra en una segunda fase donde la fiebre se vuelve más alta y varios sistemas del cuerpo son afectados. La mitad de los pacientes que pasan a la fase tóxica mueren a los 10 -14 días, el resto se recupera sin daño orgánico significativo

Ante la gravedad que supone la enfermedad, las autoridades insisten en las medidas de prevención. La principal es la vacunación. El Ministerio de Salud explica que solo se requiere una única dosis de por vida para prevenir esta enfermedad. En Colombia, está disponible de manera gratuita para la población de 1 a 18 años en todo el país y personas de 1 a 59 años que residan o se desplacen a los municipios de alto riesgo. Es importante resaltar que ésta logra su efectividad 10 días después de su aplicación.

También es relevante el uso continuo de métodos de barrera: como camisas manga larga, uso de repelente y mosquiteros para prevenir la picadura del mosquito transmisor, especialmente en las zonas de alto riesgo.

La pegunta que todos se hacen ahora es cuál será el corredor de transmisión del virus. No tan fácil responderla, asegura Cucunubá, pues empiezan a entrar en juego varios factores. Uno de ellos, la movilización de muchas personas que viajaron esta semana para tomar unas vacaciones y que regresarán luego a sus hogares. Además, dice, como ya hay un caso en Caldas, en el municipio de Neira, puede tomar muchos caminos.

