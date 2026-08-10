Bogotá resistió el sismo y envió ayuda: ¿qué tan expuesta está la ciudad?

Alrededor de 100 bomberos de Bogotá, especializados en rescate, partieron rumbo a las zonas de mayor desastre tras el terremoto de este 10 de agosto de 2026. Foto: Alcaldía de Bogotá

A las 7:34 de la mañana de este lunes Bogotá sintió el prolongado sismo que sacudió por casi cuatro minutos buena parte del país. Mientras en municipios de Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó y Valle del Cauca se reportaron 111 muertos, personas atrapadas y graves daños estructurales, en la capital el reporte fue alentador: “No tenemos daños estructurales graves, por lo que nuestras capacidades están al servicio del país”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

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