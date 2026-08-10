Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Bogotá resistió el sismo y envió ayuda: ¿qué tan expuesta está la ciudad?

La capital no reporta daños graves y movilizará 100 rescatistas a las zonas afectadas. Pero responder no es lo mismo que prevenir.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
10 de agosto de 2026 - 11:30 p. m.
Alrededor de 100 bomberos de Bogotá, especializados en rescate, partieron rumbo a las zonas de mayor desastre tras el terremoto de este 10 de agosto de 2026.
Alrededor de 100 bomberos de Bogotá, especializados en rescate, partieron rumbo a las zonas de mayor desastre tras el terremoto de este 10 de agosto de 2026.
Foto: Alcaldía de Bogotá

A las 7:34 de la mañana de este lunes Bogotá sintió el prolongado sismo que sacudió por casi cuatro minutos buena parte del país. Mientras en municipios de Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó y Valle del Cauca se reportaron 111 muertos, personas atrapadas y graves daños estructurales, en la capital el reporte fue alentador: “No tenemos daños estructurales graves, por lo que nuestras capacidades están al servicio del país”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

En contexto:

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Noticias de Cundinamarca

Temblor en Bogotá

Riesgo Sísmico en bogotá

terror en Colombia

Grupo USAR

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.