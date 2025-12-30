Bogotá resistió y no se detuvo, pero se movió más lento durante 2025

Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El legado de varios años con obras en cada rincón de la ciudad, con retrasos en su itinerario, y otros fenómenos como el de los motociclistas y los bloqueos, hicieron catarsis en Bogotá durante 2025. La capital del país cerró el año moviéndose en medio de la mayor presión simultánea que haya enfrentado su sistema de movilidad en décadas.

Más de 1.000 frentes de obra activos, corredores estratégicos intervenidos, estaciones cerradas, manifestaciones recurrentes y un sistema de transporte masivo operando al límite marcaron un año que,...