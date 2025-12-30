Logo El Espectador
Bogotá
Bogotá resistió y no se detuvo, pero se movió más lento durante 2025

La movilidad fue uno de los aspectos que más inquietó a los bogotanos, en medio de una urdimbre de obras que parece interminable, y la necesidad de continuar moviendo la ciudad a pesar del escombro, las polisombras, los cierres, desvíos, y hasta las protestas.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
30 de diciembre de 2025 - 09:00 p. m.
Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El legado de varios años con obras en cada rincón de la ciudad, con retrasos en su itinerario, y otros fenómenos como el de los motociclistas y los bloqueos, hicieron catarsis en Bogotá durante 2025. La capital del país cerró el año moviéndose en medio de la mayor presión simultánea que haya enfrentado su sistema de movilidad en décadas.

Más de 1.000 frentes de obra activos, corredores estratégicos intervenidos, estaciones cerradas, manifestaciones recurrentes y un sistema de transporte masivo operando al límite marcaron un año que,...

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
