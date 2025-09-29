Bogotá rindió homenaje a Guillermo Cano en el centenario de su nacimiento

Celebración del centenario del natalicio de Guillermo Cano Isaza en la institución que lleva su nombre en la localidad de Ciudad Bolívar Foto: Alcaldía de Bogotá

Este año se conmemora el nacimiento de Guillermo Cano Isaza, figura fundamental del periodismo nacional y director insigne de este medio, asesinado el 17 de diciembre de 1986 bajo las órdenes de Pablo Escobar por sus denuncias y su férrea posición contra las mafias y el narcotráfico que por entonces dominaban el país.

Este lunes 29 de septiembre el Distrito se unió a las voces que recuerdan su legado e importancia en el quehacer periodístico y en la historia reciente del país. Desde el colegio Técnico Guillermo Cano Isaza, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, el alcalde Carlos Fernando Galán conmemoró el nacimiento de Cano y remarcó la valía de su trabajo e influencia.

“Desde el Colegio Técnico Guillermo Cano Isaza, en Ciudad Bolívar, conmemoramos el centenario del nacimiento de un gran periodista y de un hombre que defendió, con respeto y valentía, la ética periodística y la libertad de prensa”, señaló el primer mandatario.

“Su memoria vivirá en las nuevas generaciones que creen en la educación como camino para la paz y la democracia”, ´puntualizó.

Mientras haya tinta

Como parte del homenaje a los cien años del natalicio del exdirector de El Espectador, nuestra unidad de video dedicó los últimos ocho meses a realizar un corto animado basado en sus columnas, en las que narraba cómo tuvo que enfrentarse a diferentes poderes que querían silenciarlo.

A finales de 2024 se puso en marcha “Mientras haya tinta”, el proyecto animado que se propuso, a través de cinco textos y una historia animada, una manera distinta de homenajear al antiguo director.

Se escogieron cinco textos para la producción del corto, incluyendo la crónica que escribió Cano apenas unos días antes de asumir la dirección, en la que detalló cómo una horda de manifestantes atacó e incendió las instalaciones de El Espectador y el episodio que desencadenó la ira de Pablo Escobar, cuando se vio despojado de su disfraz de congresista y expuesto por este diario por lo que realmente era: un narcotraficante prófugo de la justicia.

‘Mientras haya tinta’ es un esfuerzo enorme por mostrarle a la gente que hay periodistas valientes, serios y decentes. Porque el periodismo continúa haciéndose con rigor, a pesar de tantas presiones que existen”, afirmó Nicolás Achury, director del corto.

Minculturas declaró el 2025 como el Año Guillermo Cano

“Declárese el año 2025 como el año del centenario del natalicio del periodista Guillermo Cano Isaza para conmemorar su vida, obra y legado en la construcción de la paz y la búsqueda de la verdad en Colombia”, dice el artículo 1° de la resolución 310 del pasado 20 de agosto, firmada por el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa Ulloa.

La resolución llama a “conmemorar su vida, obra y legado en la construcción de la paz y la búsqueda de la verdad”. Por tales razones, el Minculturas creó un comité, liderado por expertos de la entidad, de la Biblioteca Nacional y del Instituto Caro y Cuervo, para asesorar y coordinar las actividades culturales y periodísticas que serán realizadas en todo el país.

Cabe recordar que el 9 de febrero de este año el Gobierno colombiano reconoció su responsabilidad en el crimen contra Cano en un acto solemne organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el que el Estado admitió no haber garantizado de manera efectiva el derecho fundamental a la vida del comunicador. Néstor Osuna, entonces ministro de Justicia y del Derecho, destacó el legado del periodista, resaltó el impacto de su asesinato en su familia, la sociedad colombiana y el periódico, y reconoció la persistencia, así como el compromiso de la familia Cano con la memoria y el periodismo al servicio de los ciudadanos.

“El Estado colombiano miró para otro lado; indolente, acobardado, cómplice… una mezcla de todo lo anterior, probablemente, pero en cualquier caso inexcusable, inaceptable que eso haya ocurrido. Nuestra sociedad tiene un poder judicial del que se enorgullece, que obra, la mayor parte de las veces, con pulcritud, pero también quedó debiendo, en este caso, la ayuda judicial. En este caso, no actuó y no es el único en el que no ha actuado. Creo que solo en el hecho de reconocer que la sociedad tiene mucho por cambiar es que puede tener justificación un acto de pedir perdón 37 años después”, resaltó Osuna.

La conmemoración del centenario de Guillermo Cano no solo honra la memoria de un periodista que defendió la verdad frente a los poderes criminales, sino que también interpela al presente: su legado sigue siendo un llamado urgente a ejercer el periodismo con rigor, valentía y compromiso ético en un país donde aún persisten los riesgos para quienes eligen no callar.

