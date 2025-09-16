No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Bogotá se alista para multitudinaria movilización de conductores sin precedentes

En respuesta a lo que ellos consideran un desplante por parte del alcalde Carlos Fernando Galán, conductores de varias agremiaciones saldrán mañana a las calles para exigir ser escuchados y en protesta por las decisiones tomadas en los últimos meses por la Secretaría de Movilidad.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
16 de septiembre de 2025 - 11:00 a. m.
Paro de Motociclistas por sus Derechos
Paro de Motociclistas por sus Derechos
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La diversidad de actores viales en una ciudad como Bogotá salta a la vista durante cualquier recorrido ordinario por sus calles. No son solo los peatones, usuarios de transporte público, conductores de carros y los ahora en auge, motociclistas. En el universo mismo de conductores se esconden galaxias de agremiaciones que, históricamente, han trabajado y exigido sus demandas en la vía de manera separada. Conductores de grúa, camiones de carga, ambulancias, rutas escolares, asociaciones de motociclistas, domiciliarios y hasta nuevos usuarios de...

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Movilidad

Motociclistas

Motos

Motos en Bogotá

Grúas

Movilización

Julián Forero

Protesta

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar