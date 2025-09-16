Bogotá se alista para multitudinaria movilización de conductores sin precedentes

Paro de Motociclistas por sus Derechos Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La diversidad de actores viales en una ciudad como Bogotá salta a la vista durante cualquier recorrido ordinario por sus calles. No son solo los peatones, usuarios de transporte público, conductores de carros y los ahora en auge, motociclistas. En el universo mismo de conductores se esconden galaxias de agremiaciones que, históricamente, han trabajado y exigido sus demandas en la vía de manera separada. Conductores de grúa, camiones de carga, ambulancias, rutas escolares, asociaciones de motociclistas, domiciliarios y hasta nuevos usuarios de...