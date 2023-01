Bogotá: se conoce rostro del presunto asesino de hombre de 29 años en Transmilenio

El hecho se presentó en la noche del 30 de diciembre de 2022. Foto: Cortesía

En la capital del país continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio de Damián Rodríguez, de 29 años, quien murió tras recibir una puñalada a la altura del corazón dentro de la estación de Transmilenio Tygua - San José, en el centro de la ciudad.

Por esta razón, la Policía Metropolitana de Bogotá público un cartel en el que se divulga el rostro del presunto responsable de asesinato que registró sobre las 8:00 p. m del pasado 30 de diciembre. En ese sentido, mientras las autoridades indican que se trató de una “una riña debido a intolerancia”, la familia contradice esta versión, asegurando el homicidio se registró durante un intento de hurto, en el que Damián se negó a entregar su celular.

“Todo nos indica que es un hecho de intolerancia, que está matando a muchos de nuestros ciudadanos. Aunque ya tenemos algunas pistas y grabaciones de los hechos, ofrecemos una recompensa por información que nos permita identificar al agresor en este caso” indicó la alcaldesa (e) de Bogotá, Edna Bonilla.

Las autoridades indicaron que se están revisando las cámaras de seguridad de la zona y de la estación para establecer la identidad del agresor. En ese sentido, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos por parte de la Policía, el victimario sacó de dentro de su zapato un arma cortopunzante tras ser agredido por Damián, a quién, en respuesta, le propinó una herida fatal en el corazón. Después del ataque, el sujeto escapó del sitio.

De esta manera, la Policía y la Alcaldía de Bogotá anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita dar con el responsable del asesinato de Wesley Damián Rodríguez.

El caso

De acuerdo con el testimonio de su padre, Alfonso Ortíz, quien estaba presente en el momento de la agresión, ese día tomaron el bus B71 en la estación de Veraguas como lo hacían habitualmente tras salir de trabajar y partir con destino a su residencia ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar.

“A él le llegó una llamada y sacó el celular, pero un sujeto desconocido lo agredió para intentar quitárselo. Lo que hicimos fue bajarnos en esta estación (Tygua - San José), pero el sujeto también se bajó y lo apuñaló” indicó el padre de la víctima.

Pronunciamiento oficial de TRANSMILENIO S.A. sobre el caso que se presentó dentro del Sistema, en la estación Tygua - San José, el pasado 30 de diciembre. pic.twitter.com/KvsYx0hY8B — TransMilenio (@TransMilenio) January 2, 2023

La familia de la víctima insiste en que esta agresión, que ocurrió sobre las 8:00 p. m. del viernes 30 de diciembre, se debió a un intento de hurto; versión que contradice la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes afirman que a partir de videos de seguridad se establece en la hipótesis principal que se debió a “una riña debido a intolerancia”.

“El victimario sacó de dentro de su zapato un arma cortopunzante porque el hoy occiso lo agrede y este reacciona propinándole una herida en el corazón”, detalló el coronel Jader Llerena, comandante del Sistema de Transporte Masivo.

Cabe señalar que tras el incidente el joven logró ser trasladado al centro médico más cercano; sin embargo, de acuerdo con el reporte de la Unidad de Urgencias, llegó sin signos vitales debido a la contundencia de la herida generada con el puñal.

El clamor de los familiares y allegados exige justicia en este caso que, según narró Gilber Romero, ya es el tercer hermano que tiene que sepultar por hechos relacionados con lesiones personales:

“Ya son tres hermanos que entierro con este, tres, todos por violencia… todos porque me los han asesinado así y no se ha esclarecido nada, no ha pasado nada”, afirmó el hermano de la víctima, quien era padre de una menor de tres años.

