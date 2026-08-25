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Bogotá se llena de carros eléctricos: el reto es adaptar redes, edificios y aseguradoras

La capital acelera su transición hacia la movilidad sostenible, pero cada nuevo carro plantea preguntas sobre energía, infraestructura y seguros. Algunas ya se están discutiendo en las asambleas de propiedad horizontal.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
25 de agosto de 2026 - 05:00 p. m.
La novedad no está solo en los equipos, sino en la integración de tecnología basada en inteligencia artificial.
La novedad no está solo en los equipos, sino en la integración de tecnología basada en inteligencia artificial.
Foto: Cortesía Ergenia

Para quien piensa pasar de un vehículo tradicional a uno eléctrico y vive en un conjunto residencial, la transición empieza con una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿Y dónde lo voy a cargar? En Bogotá, ciudad con más de 36.000 conjuntos de apartamentos, la respuesta es compleja, pues no basta con buscar la forma de extender un punto de la red de su inmueble, sino que se debe tener en cuenta a la asamblea de copropietarios y contemplar la capacidad eléctrica de la unidad. Si vive en un conjunto antiguo, el tema se puede convertir en una...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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