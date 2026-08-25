Bogotá se llena de carros eléctricos: el reto es adaptar redes, edificios y aseguradoras

La novedad no está solo en los equipos, sino en la integración de tecnología basada en inteligencia artificial. Foto: Cortesía Ergenia

Para quien piensa pasar de un vehículo tradicional a uno eléctrico y vive en un conjunto residencial, la transición empieza con una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿Y dónde lo voy a cargar? En Bogotá, ciudad con más de 36.000 conjuntos de apartamentos, la respuesta es compleja, pues no basta con buscar la forma de extender un punto de la red de su inmueble, sino que se debe tener en cuenta a la asamblea de copropietarios y contemplar la capacidad eléctrica de la unidad. Si vive en un conjunto antiguo, el tema se puede convertir en una...