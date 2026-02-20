Publicidad

Bogotá, sede nacional de la protesta: el dilema entre el diálogo y el caos urbano

En 2025 se registraron 1.678 movilizaciones en Bogotá, con un incremento del 17 % frente a 2024. Solo este miércoles hubo seis focos de movilización, con los respectivos bloqueos. El Distrito piensa cómo garantizar el derecho a la protesta, pero atenuando las incomodidades y desmanes.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
20 de febrero de 2026 - 11:00 a. m.
Manifestantes caminan por una troncal de Transmilenio.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“Se agotó la etapa de diálogo y comienza la intervención para restablecer la movilidad”. Esta es, probablemente, la frase más repetida por las autoridades y los gestores de convivencia en los últimos dos años. Desde 2023, de acuerdo con las cifras recopiladas por la Secretaría de Gobierno, las movilizaciones sociales han venido en aumento en la capital del país. Mientras en 2023 se reportaron 1.384 eventos, en 2025 la cifra llegó a 1.678, lo que representa un incremento del 17 %.

Ese crecimiento en sí no constituye un riesgo para la ciudad....

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
