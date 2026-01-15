Logo El Espectador
Bogotá
Bogotá siente el impacto del salario mínimo y el borrador del decreto de VIS

El reciente aumento del salario mínimo y los cambios propuestos en el borrador del decreto VIS también reconfiguran la política de vivienda en Bogotá y Cundinamarca con subsidios más altos en pesos, suelo costoso y nuevas reglas de juego.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
16 de enero de 2026 - 12:05 a. m.
Vivienda nueva, avisos de Se Vende
Foto: El Espectador - José Vargas

Bogotá y sus alrededores no son ajenos al debate actual sobre el aumento del salario mínimo y el borrador del decreto que establece los topes a la vivienda de interés social (VIS). Teniendo en cuenta las dinámicas del mercado capitalino, el precio del suelo en la ciudad y la coyuntura urbanística, los efectos de esta paradoja se amplifican.

La urbe más grande e importante del país entra a 2026 con dos datos relevantes. Por un lado, la capital cerró 2025 con un récord histórico en ventas de vivienda de interés social: cerca de 40.000 unidades...

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
