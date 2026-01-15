Bogotá siente el impacto del salario mínimo y el borrador del decreto de VIS

Vivienda nueva, avisos de Se Vende Foto: El Espectador - José Vargas

Bogotá y sus alrededores no son ajenos al debate actual sobre el aumento del salario mínimo y el borrador del decreto que establece los topes a la vivienda de interés social (VIS). Teniendo en cuenta las dinámicas del mercado capitalino, el precio del suelo en la ciudad y la coyuntura urbanística, los efectos de esta paradoja se amplifican.

La urbe más grande e importante del país entra a 2026 con dos datos relevantes. Por un lado, la capital cerró 2025 con un récord histórico en ventas de vivienda de interés social: cerca de 40.000 unidades...