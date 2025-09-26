Logo El Espectador
Bogotá
Bogotá toca el cielo: cifras récord en El Dorado y los retos de sostener el vuelo

El aeropuerto El Dorado oficialmente es la terminal aérea de Latinoamérica con más visitantes, con 45 millones de pasajeros al año. Bogotá, de paso, ha vivido este año un estallido turístico: hasta junio iban 1,1 millones de visitantes internacionales, 6,4 % más que el año anterior. La pregunta es: ¿el aeropuerto y la ciudad pueden con esa presión?

Redacción Bogotá
26 de septiembre de 2025 - 10:00 p. m.
Aspectos de las nuevas salas y posiciones de parque de la Terminal 2 del Aeropuerto El Dorado (Antiguo Puente Aéreo)
Foto: El Espectador - José Vargas

Bogotá, por años relegada detrás de destinos de sol y playa, viene reconfigurando su carta turística. En 2025 cerrará el año con casi dos millones de visitantes internacionales, según proyecciones del Observatorio de Turismo. Y, en esto, hay una sinergia clave: el principal puerto de acceso a la capital, el Aeropuerto El Dorado, es la termina con más tránsito de Latinoamérica, con 45 millones de visitantes, superando ciudades más grandes como Ciudad de México y São Paulo.

Las cifras, altas y consecuentes con la valoración que...

