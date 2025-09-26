Bogotá toca el cielo: cifras récord en El Dorado y los retos de sostener el vuelo

Aspectos de las nuevas salas y posiciones de parque de la Terminal 2 del Aeropuerto El Dorado (Antiguo Puente Aéreo) Foto: El Espectador - José Vargas

Bogotá, por años relegada detrás de destinos de sol y playa, viene reconfigurando su carta turística. En 2025 cerrará el año con casi dos millones de visitantes internacionales, según proyecciones del Observatorio de Turismo. Y, en esto, hay una sinergia clave: el principal puerto de acceso a la capital, el Aeropuerto El Dorado, es la termina con más tránsito de Latinoamérica, con 45 millones de visitantes, superando ciudades más grandes como Ciudad de México y São Paulo.

Las cifras, altas y consecuentes con la valoración que...