Bogotá, una de las ciudades con más quemados por pólvora en Colombia

A lo largo de este 2022 se incautaron 68 kilogramos (kg) de pólvora y a finales de 2021 e inicios de 2022 se decomisaron 557.32 kg de este material. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images/iStockphoto

En el Día de las Velitas, el Distrito hace el llamado para no comprar, vender o manipular pólvora, “dada la alta peligrosidad y afectaciones a nivel salud e incluso la muerte”. Y es que al corte de las 6:00 a.m. de este 7 de diciembre, Bogotá no registró ningún quemado, sin embargo, “la red hospitalaria (pública y privada) de Bogotá está preparada para atender posibles lesiones con pólvora”, señaló la Secretaría de Salud.

Recuerde que hay 75 camas en tres unidades especializadas: Hospital Simón Bolívar, la Fundación Santa Fe y el Hospital de la Misericordia. Aunque “la meta para este año es no tener ningún quemado o lesionado”, señaló el secretario de Salud, Alejandro Gómez López.

De acuerdo con cifras del Distrito, entre diciembre de 2019 y enero de 2020 se registraron 52 heridos por pólvora; y en diciembre de 2020 y enero 2021 fueron 54 casos. Sin embargo, a finales del 2021 e inicios del 2022, la cifra aumentó a 95 casos.

Siendo la localidad de Ciudad Bolívar la que más heridos registró, seguida por Bosa, Suba y Kennedy. “Cabe resaltar que durante el 7 y 8 de diciembre de 2021, en Bogotá se registraron 32 casos de personas lesionadas con pólvora”, agregó el Distrito.

Asimismo, invitan a los ciudadanos a denunciar la compra, venta y uso de pólvora en la línea 123. Teniendo en cuenta que a lo largo de este 2022 se incautaron 68 kilogramos (kg) de pólvora y que a finales de 2021 e inicios de 2022 se decomisaron 557.32 kg de este material.

Incluso, este 6 de diciembre, la Policía Metropolitana de Bogotá incautó 120 voladores, 120 Bengalas de 15 tiros, 10 tortas marca Pirulo, 10 tortas marca Felicidad, 6 tortas marca Árbol de Playa, 7 paquetes de volcanes por 10 unidades, 48 cajas de Sparkies por 6 y un paquete pistola por 72 unidades.

Los elementos fueron encontrados en cajas dentro de un vehículo Toyota en Ciudad Bolívar, el cual estaría transportando la pólvora desde Soacha hacia el sur de la ciudad.

Registro de lesiones por pólvora en Colombia del 2016 a 2021

Recuerde que los accidentes caseros y el uso indebido de la pólvora son las causas más comunes por las que los ciudadanos acuden a la Unidad de Quemados de los hospitales en Colombia. Recordemos que en el 2019 el Instituto Nacional de Salud (INS) registró 1.174 heridos, de los cuales 300 eran menores de edad.

A nivel Nacional, Nariño registró el mayor número de quemados, con un total de 145 lesionados, seguido de Antioquia, con 108; Bogotá, con 95; Valle del Cauca, con 91; Cauca, con 78 y Tolima, con 70.

“La incidencia del registro nacional en 2021 fue de 2,9 por 100.000 habitantes, que comparado con 2019 presenta un aumento de 0,4 casos”, señaló el INS.

Y de acuerdo con el INS, los elementos más peligrosos son los totes en un 27,9%, los voladores con un 25,8%, los cohetes con 9,7%, los volcanes con un 6%, las luces de bengala con 3,1% y los juegos pirotécnicos con 2.9%.

Si desea pasar un diciembre en paz, las autoridades distritales y nacionales recomiendan:

Evitar aglomeraciones para tener control sobre los menores de edad.

Encender velas en lugares abiertos y lejos de tomas eléctricas, ductos del gas, telas y cables.

Evitar el uso de alcohol o desinfectantes a la hora de prender las velas.

En caso de accidente, llame a la Línea 123 o acuda al centro médico más cercano.

En caso de quemarse, puede lavar el área afectada con agua fría o helada. No aplique cremas, pomadas o remedios caseros y acuda a un médico. Si se forman ampollas no debe reventarlas.

Dejar a los menores bajo el cuidado de un adulto responsable y no permitir que las niñas y niños enciendan velas o artefactos pirotécnicos.

Evitar vestir prendas que tengan adornos o tela colgante que pueda entrar en contacto con el fuego.

No prender velas cerca de cortinas o madera.

Y no manipular pólvora o algún elemento pirotécnico.

