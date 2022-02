Bogotá: van 11 incendios forestales en este 2022

Los ciudadanos que observen una columna de humo o llamas deben informar a la Línea de Emergencias 123. Foto: Secretaría Distrital de Ambiente

Bogotá vive la primera temporada seca del año, por lo que los incendios forestales han venido en aumento. Por lo tanto, la Secretaría de Ambiente pide a los ciudadanos no arrojar colillas ni residuos, tampoco realizar fogatas ni quemas de basuras en las zonas rurales o áreas con vegetación.

“Estos primeros meses del año, con este sol en Bogotá y esos cielos azules, también nos traen riesgo de incendios forestales. Nuestros árboles, nuestros bosques están particularmente secos en esta temporada en la que llueve menos, por eso, siempre le recordamos a la ciudadanía que no se deben hacer fogatas, no se debe dejar basura y, por supuesto, no se deben hacer quemas de basura de ninguna índole”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

De acuerdo con cifras oficiales del Cuerpo Oficial de Bomberos, en lo que vamos del 2022 ya se han presentado 11 incendios forestales, estos han afectado cerca de 45 hectáreas (ha), la cifra va en aumento y es lamentable, pues solo en el 2021 se presentaron tres incendios que afectaron 5,32 ha; y en el 2020 fueron 17 incendios, que afectaron 81,11 ha. Las localidades más afectadas son Bosa, Sumapaz, Usme y Usaquén.

“Cuando vean humo o cualquier indicio de un incendio, por favor marquen al 123, nuestro Cuerpo de Bomberos estará muy atento a combatir estos incendios como lo ha hecho durante este mes”, dijo la secretaria Urrutia.

Asimismo, la entidad del distrito recalca que los incendios forestales causados de manera accidental, intencional o por negligencia afectan la flora, fauna, el suelo, agua, aire y la salud de las personas. “Los recursos naturales prestan servicios ambientales que benefician a toda la ciudadanía, de allí la importancia de proteger y conservarlos, no solo en épocas de menos lluvias”.

La cartera de Ambiente de Bogotá, en conjunto con la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales, recuerda que recuperar una zona afectada por un incendio forestal tiene un costo demasiado alto, tanto en lo económico como en el trabajo para la restauración de los ecosistemas. “Las áreas afectadas demoran años en recuperarse y en ocasiones no se logra recobrar totalmente el equilibrio de las áreas afectadas”.

Así se pueden evitar los incendios forestales:

•No arrojar colillas ni fósforos encendidos al suelo.

•No tirar residuos que puedan favorecer los incendios forestales.

•No encender fogatas en cerros, humedales, parques o en las rondas de las quebradas.

•No ingresar automóviles o motocicletas en zonas verdes.

•No realizar quemas agrícolas, de basuras o material vegetal.

La Administración Distrital hace un llamado para que los ciudadanos reporten cualquier quema o incendio forestal a la Línea de Emergencias 123.

#AyúdanosACuidarLosCerros



Te lo contamos nosotros, juntos podemos proteger nuestro ambiente pic.twitter.com/9d3L9vYwIj — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) February 3, 2022

