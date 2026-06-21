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Bogotá y el presidente: desafíos clave que marcarán su relación

El nuevo presidente heredará una relación compleja con la capital. Seguridad, infraestructura, vivienda y ambiente serán los frentes donde la coordinación institucional influirá sobre millones de ciudadanos.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
21 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
Relación del nuevo presidente con Bogotá
Relación del nuevo presidente con Bogotá
Foto: Jonathan Bejarano

Bogotá produce el 26 % del PIB de Colombia y concentra casi 430.000 mipymes, responsables del 80 % del empleo en la ciudad. No obstante, el futuro de sus grandes apuestas depende de una relación fluida con el Gobierno nacional. Un ejemplo claro: sin el 70 % de cofinanciación de la Nación, hoy la primera línea del metro seguiría en el papel. Por eso, en las elecciones de este domingo no solo se definirá al nuevo inquilino de la Casa de Nariño, sino con quién (Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella) se dará ese diálogo, clave para trazar el...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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