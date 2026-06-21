Bogotá y el presidente: desafíos clave que marcarán su relación

Relación del nuevo presidente con Bogotá Foto: Jonathan Bejarano

Bogotá produce el 26 % del PIB de Colombia y concentra casi 430.000 mipymes, responsables del 80 % del empleo en la ciudad. No obstante, el futuro de sus grandes apuestas depende de una relación fluida con el Gobierno nacional. Un ejemplo claro: sin el 70 % de cofinanciación de la Nación, hoy la primera línea del metro seguiría en el papel. Por eso, en las elecciones de este domingo no solo se definirá al nuevo inquilino de la Casa de Nariño, sino con quién (Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella) se dará ese diálogo, clave para trazar el...