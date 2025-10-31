Logo El Espectador
Bogotá
Bogotá y Río: destinos comunes por el pulso humano de la vivienda

En el marco del Día Mundial de las Ciudades, El Espectador habló con Claudia Magalhães y Theresa Williamson, dos urbanistas brasileñas expertas en acceso a la vivienda quienes compartieron las experiencias del país sudamericano y los lazos comunes que unen a ciudades como Río de Janeiro y Bogotá.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
01 de noviembre de 2025 - 12:03 a. m.
Claudia Magalhães y Theresa Williamson en entrevista con El Espectador.
Foto: Archivo Particular

Entre las favelas de Río y los barrios populares de Bogotá hay un espejo que devuelve más similitudes que diferencias. En ambos lugares, la ciudad formal se construyó rodeada por otra que, sin permiso, sin planos y sin créditos, levantó sus propias reglas y sus propias casas. Hoy, ese tejido que alguna vez fue visto como un error de planificación se ha convertido en el laboratorio más vivo de innovación urbana y social en América Latina.

Brasil lleva más de dos décadas reescribiendo su modelo de vivienda. Lo hace reconociendo que la respuesta...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
