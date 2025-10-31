Bogotá y Río: destinos comunes por el pulso humano de la vivienda

Claudia Magalhães y Theresa Williamson en entrevista con El Espectador. Foto: Archivo Particular

Entre las favelas de Río y los barrios populares de Bogotá hay un espejo que devuelve más similitudes que diferencias. En ambos lugares, la ciudad formal se construyó rodeada por otra que, sin permiso, sin planos y sin créditos, levantó sus propias reglas y sus propias casas. Hoy, ese tejido que alguna vez fue visto como un error de planificación se ha convertido en el laboratorio más vivo de innovación urbana y social en América Latina.

Brasil lleva más de dos décadas reescribiendo su modelo de vivienda. Lo hace reconociendo que la respuesta...