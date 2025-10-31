Bogotá y Río: destinos comunes por el pulso humano de la vivienda

Claudia Magalhães y Theresa Williamson en entrevista con El Espectador.
Foto: Archivo Particular
Entre las favelas de Río y los barrios populares de Bogotá hay un espejo que devuelve más similitudes que diferencias. En ambos lugares, la ciudad formal se construyó rodeada por otra que, sin permiso, sin planos y sin créditos, levantó sus propias reglas y sus propias casas. Hoy, ese tejido que alguna vez fue visto como un error de planificación se ha convertido en el laboratorio más vivo de innovación urbana y social en América Latina.
Brasil lleva más de dos décadas reescribiendo su modelo de vivienda. Lo hace reconociendo que la respuesta...
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación