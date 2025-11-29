Bogotano fue seleccionado como uno de los 40 mejores arquitectos de Norteamérica

Daniel Feldman, bogotano seleccionado como uno de los 45 mejores arquitectos del mundo.
Foto: Cortesía
Para avanzar en los proyectos de vida hace falta primero convencerse a sí mismo de la historia. De su desenlace, de los posibles nudos a enfrentar, porque sin oposición no hay trama que avance. Mantenerse fiel a este principio exige también un grado de coherencia draconiano para habitar los mundos imaginados en el fuero magnánimo de la imaginación y volverlos realidad. Cumpliendo letra a letra este postulado, Daniel Feldman habita en el laberinto postindustrial de sus propias concepciones.
En pleno corazón de la zona industrial de Bogotá, en...
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación