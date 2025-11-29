Bogotano fue seleccionado como uno de los 40 mejores arquitectos de Norteamérica

Daniel Feldman, bogotano seleccionado como uno de los 45 mejores arquitectos del mundo. Foto: Cortesía

Para avanzar en los proyectos de vida hace falta primero convencerse a sí mismo de la historia. De su desenlace, de los posibles nudos a enfrentar, porque sin oposición no hay trama que avance. Mantenerse fiel a este principio exige también un grado de coherencia draconiano para habitar los mundos imaginados en el fuero magnánimo de la imaginación y volverlos realidad. Cumpliendo letra a letra este postulado, Daniel Feldman habita en el laberinto postindustrial de sus propias concepciones.

En pleno corazón de la zona industrial de Bogotá, en...