Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Bogotano fue seleccionado como uno de los 40 mejores arquitectos de Norteamérica

Daniel Feldman fue seleccionado en la prestigiosa lista por la organización internacional World Architecture Festival. Con una trayectoria de casi 20 años, Feldman posee una trayectoria destacada en la arquitectura sostenible y la revitalización urbana.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
29 de noviembre de 2025 - 04:29 p. m.
Daniel Feldman, bogotano seleccionado como uno de los 45 mejores arquitectos del mundo.
Daniel Feldman, bogotano seleccionado como uno de los 45 mejores arquitectos del mundo.
Foto: Cortesía

Para avanzar en los proyectos de vida hace falta primero convencerse a sí mismo de la historia. De su desenlace, de los posibles nudos a enfrentar, porque sin oposición no hay trama que avance. Mantenerse fiel a este principio exige también un grado de coherencia draconiano para habitar los mundos imaginados en el fuero magnánimo de la imaginación y volverlos realidad. Cumpliendo letra a letra este postulado, Daniel Feldman habita en el laberinto postindustrial de sus propias concepciones.

En pleno corazón de la zona industrial de Bogotá, en...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Daniel Feldman

ZIBo

Zona industrial

World Architecture Festival

Arquitectura bogotana

Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.