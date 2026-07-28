Cinco elefantes blancos que están dentro de Bogotá

El BD Bacatá estaba previsto para entregarse en 2017. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En Bogotá hay varias obras inconclusas, la mayoría de ellas públicas y unas que pasan hasta por desapercibidas. Entre las que más destacan están el comando de Policía o la ampliación del Hospital de Kennedy. Aquí le mostramos cinco ejemplos, ¿cuál otro incluiría?

BD Bacatá

Se vendió como uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de la ciudad —tendría apartamentos y oficinas, hasta un hotel y un centro comercial—, pero solo se terminó de construir una de las torres por cuenta de una mala planeación. A principios de este año, una firma anunció que se encargará de terminarlo.

Unidad Deportiva El Salitre

La renovación de la Unidad Deportiva El Salitre sigue siendo una estructura en abandono. Se han pagado más de COP 833 millones, pero las obras siguen con más de 10 meses de retrasos. Según el IDRD, se establecieron mesas con el contratista para resolver problemas de geotecnia, estructuras, arquitectura y presupuesto.

Alcaldía de Teusaquillo

En el nuevo edificio de la alcaldía local, que tendría 13 pisos y tres sótanos y se encontraría sobre la carrera 30 con calle 40, se invirtieron más de COP 36.000 millones. Aunque la fachada quedó completa, en el interior las obras quedaron abandonadas con humedad y problemas de estabilidad que afectan las edificaciones vecinas.

El Pedregal

En toda la intersección de la carrera Séptima con calle 100 está uno de los planes de renovación más importantes de la ciudad. Las obras se congelaron debido a los cambios en los proyectos de mobilidad que se construirán en la zona. Ante las demoras, el IDU anunció este año que se haría cargo de las obras.

Museo de la Memoria Histórica

Por tres años, las obras en el espacio pensado para narrar el conflicto armado estuvieron paralizadas por problemas contractuales, disputas judiciales y falta de recursos. En marzo de este año se anunció la reanudación de los trabajos para terminar el vestíbulo principal, donde estarán la recepción de visitantes, tienda y zonas de acceso.