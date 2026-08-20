Lugares en los que puede hacer donaciones para afectados del terremoto

Centro de acopio en Bogotá para recolección de ayudas humanitarias o alimentos de primera necesidad para los afectados del terremoto en Colombia (Manizales, Cali, Pereira y Chocó) Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Cruz Roja Colombiana

La seccional Bogotá-Cundinamarca habilitó una cuenta bancaria para la recepción de donaciones económicas que faciliten la atención de los damnificados en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío. Para donar desde Bre-B, puede hacerlo con la llave @8600703011.

Palacio de los Deportes

Desde ayer se habilitó este punto de acopio y recepción de ayudas para los damnificados por el terremoto en Chocó y Buenaventura. Estará habilitado de 8:00 a. m. a 8:00 p.m. Aunque se recibe todo tipo de implementos, se pide priorizar elementos de aseo, así como de construcción, colchonetas, sábanas, toldillos y carpas.

Banco de Alimentos de Bogotá

Han entregado ayudas principalmente en Cartago, Manizales, Armenia, Quibdó, Cali, Pereira y Buenaventura. Para donar habilitaron la llave Bre-B 0091677852, mientras que quienes quieren entregar ayudas físicas pueden acercarse a la calle 19 A # 32-50 o consultar las jornadas anunciadas a través de www.bancodealimentos.org.co.

Concierto por las víctimas del terremoto

La Fundación Solidaridad por Colombia anunció un concierto para el próximo 29 de agosto en el Campín, en el marco del festival de la Solidaridad y la tradicional Caminata de la Solidaridad por Colombia. Se han confirmado las presentaciones de Wisin, Francy, Juanse Laverde, Los Tupamaros y Los 50 de Joselito. Allí se recibirán donaciones.

Colombia Voces por la Vida

El próximo 23 de agosto se realizará en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá el concierto “Colombia Voces por la Vida”, en el que, además de la participación de Karol G, se anunció la presentación de Andrés Cepeda, Bonka, Daniel Habif, Galy Galiano, Eladio Carrión, Draco Rosa, Hamilton, Juan Duque y Juliana, entre otros.