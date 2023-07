¿Bolívar, Carrillo o Sánchez? Pacto Histórico anunciará su candidato a la Alcaldía

Gustavo Bolívar, Carlos Carillo y Heidy Sánchez, en la carrera por el aval para la alcaldía de Bogotá. Foto: El Espectador

A nueve días de que termine el plazo de inscripción de los candidatos a la alcaldía, el Pacto Histórico sigue sin definir a cuál de sus precandidatos le dará el aval para las próximas elecciones. Sin embargo, según informó la coalición de gobierno, la espera terminará en una rueda de prensa el próximo lunes, a primera hora, donde anunciaran el nombre de su candidato y las bases programáticas que definirán su camino por la alcaldía mayor de Bogotá.

Del evento harán parte el exsenador Gustavo Bolívar; el concejal de Bogotá, Carlos Carillo, y la concejala Heidy Sánchez, quienes aspiran a quedarse con el aval para ir a las elecciones. Para determinar al candidato, el Pacto Histórico realizó una encuesta interna y acordó que no serían públicos sus resultados hasta el anuncio oficial, luego de estos se deliberaran y fueran contrastados con otros factores. Por su parte, como es de esperarse, los aspirantes no podrán pronunciarse sobre los resultados, sino hasta después de la rueda de prensa.

Lea también: Un hombre fue abatido y otro capturado cuando robaban una camioneta en Bogotá

De la encuesta participaron Carillo, Sánchez y Bolívar, quienes en su momento no estuvieron de acuerdo con que también participara el embajador Camilo Romero, argumentando que su aspiración a la alcaldía no era más que un rumor. A pesar de que los resultados no han sido publicados, Caracol Radio indicó que el exsenador Bolívar habría superado por un 15 por ciento al resto de los aspirantes.

Todo parece apuntar a que Bolívar será el elegido por la coalición para hacer campaña por la alcaldía y llevar las banderas del Pacto Histórico a la carrera por el mandato en la capital del país. Incluso, el senador del Partido Alianza Verde, Inti Asprilla, escribió en un mensaje publicado en sus redes sociales que Gustavo Bolívar sí había sido escogido como candidato.

“Votaré por él y le haré campaña. Así como estoy seguro de que, de estar hoy en el Senado, él votaría por mí. Prefiero a la gente frentera y leal que hace la política sincera, y que nunca cae en la politiquería”, escribió, mientras que el senador publicó el mensaje en su cuenta de Twitter.

Ha sido escogido @GustavoBolivar como candidato a la alcaldía de Bogotá, VOTARE POR EL y le haré campaña.

Así como estoy seguro que de estar hoy en el Senado, él votaría por mi.

Prefiero a la gente frentera y leal que hace la política sincera, y que nunca cae en la politiquería. — Inti Asprilla (@intiasprilla) July 20, 2023

Puede leer: Asesinan a dos extranjeros frente a Corferias, a la salida de Feria Agro