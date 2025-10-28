Bomberos Bogotá bajo lupa: Personería abrió investigación por millonario contrato

Resume e infórmame rápido

La Personería de Bogotá abrió este martes una investigación disciplinaria contra la directora general del Cuerpo Oficial de Bomberos, Paula Ximena Henao Escobar, y tres de sus subdirectores, por presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión de un contrato de 2022.

Se trata del contrato 588, celebrado por un valor de 13.557 millones de pesos, cuyo objetivo era modernización del parque automotor para la atención de emergencias.

El lío es de vieja data y ya cuenta incluso con antecedentes de procesos sancionatorios por el incumplimiento en la entrega de las siete máquinas extintoras, como el que inició Bomberos Bogotá a finales de 2024 contra el contratista Unión Temporal Extintor 4x4.

Según el comunicado oficial, la investigación será conducida por el Grupo de Respuesta Inmediata de la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico, con el fin de “verificar los hechos y determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados” bajo los principios y garantías del Código General Disciplinario.

El caso plantea cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos en entidades clave para la seguridad de la ciudad, y subraya la necesidad de transparencia en procesos de contratación de alto impacto presupuestal. Hasta el momento, los directivos involucrados no se han pronunciado públicamente sobre la investigación.

La Personería enfatizó que la actuación disciplinaria no prejuzga la responsabilidad de los funcionarios, sino que busca esclarecer los hechos y garantizar la correcta utilización de los recursos asignados al Cuerpo de Bomberos.

Retrasos, sanciones y un lío que persiste

Tras los reiterados retrasos y las denuncias realizadas en el Concejo, a Bomberos Bogotá no le quedó de otra que iniciar un proceso sancionatorio en contra de Unión Temporal Extintor 4x4, contratista que tiene enredadas las siete máquinas extintoras que necesita la ciudad y por las que ya desembolsaron COP $6.600 millones.

“El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ha sido informado que el contratista responsable de la entrega de 7 máquinas extintoras a la ciudad presenta un retraso en el cronograma establecido”, señaló la entidad el 2 de noviembre del año pasado.

Y agregó: “ante estas circunstancias, y con el objetivo de vigilar el contrato y exigir su cumplimiento por parte del contratista, “el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ha decidido iniciar un proceso sancionatorio en contra del contratista. De manera oportuna, la entidad informará a la opinión pública el desarrollo de las actuaciones administrativas”.

Cabe recordar que del valor total del contrato, se canceló un pago anticipado de $6.600 millones, monto que, según la denunció la concejala María Victoria Vargas, “estaría en riesgo inminente de pérdida”, por los retrasos señalados. El 12 de julio (de 2024), el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en cabeza de Paula Ximena Henao, directora de la entidad, anunció que el plazo de ejecución del contrato 588 de 2022 fue reactivado el pasado 7 de junio y, en ese sentido, señalaron que la ciudad sí contaría con las máquinas extintoras.

Dicho plazo de ejecución se reactivó luego de que la entidad autorizara la cesión a la firma KPN Colombia S.A.S, del 50 % de participación que el proveedor 7M Group tenía en la Unión Temporal Extintor 4x4, tras la inhabilidad impuesta a dicho proveedor.

No obstante, un año después, los líos continúan y la ciudad continúa sin las máquinas extintoras que tanto necesita.

