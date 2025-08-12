Bomberos de varios municipios se unen a la búsqueda de niña desaparecida en Cajicá

Bomberos recorre el río Frío en búsqueda de la menor desaparecida. Foto: Bomberos Cundinamarca

Avanza la intensa búsqueda de Valeria Afanador Cárdenas, menor de 10 años, reportada como desaparecida la mañana de este martes 12 de agosto en una vereda Cajicá. Según información preliminar, la menor salió del colegio campestre en el que se encontraba.

La delegación de Bomberos de Cundinamarca informó de la activación de cuerpos de unidades de Zipaquirá, Chocontá, Sopó y Tabio, así como la presencia del delegado departamental, capitán Álvaro Eduardo Farfán, para liderar la búsqueda.

La institución educativa se pronunció

El Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda El Canelón, emitió un comunicado informando que, cerca a las 10:30 a.m., sus cámaras de seguridad Captaron a la estudiante dirigirse a la zona de arbustos cercanos a la reja que colinda con el sector del río Frío.

“Desde ese momento, no se ha registrado en las cámaras su regreso por el mismo punto”, indica el comunicado.

En respuesta a la situación, el colegio activó el protocolo interno de búsqueda, con brigadistas de la institución como “primeros respondientes”.

“Se informó y contactó oportunamente a los padres de familia de la estudiante. Se notificó y solicitó apoyo a las autoridades competentes. La institución está colaborando activamente con todos los recursos necesarios para facilitar el trabajo de las autoridades”, añadió.

El comunicado concluye con el llamado a la comunidad, de suministrar cualquier información que pueda ser de utilidad a las autoridades o a la institución.

