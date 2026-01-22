Bosa: investigan homicidio tras hallazgo de un cuerpo en una casa del barrio San José

CTI Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La inseguridad volvió a encender las alarmas en el suroccidente de Bogotá. En la noche del miércoles 21 de enero, autoridades de la localidad de Bosa confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en una vivienda del barrio San José, en un hecho que aún es materia de investigación y sobre el cual no existe, por ahora, un pronunciamiento oficial que explique lo ocurrido.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, el crimen se habría producido en un contexto de hurto. La víctima, un hombre de aproximadamente 40 años, habría sido obligada a ingresar a un predio junto con otro hombre. Una vez dentro del inmueble, el primero habría recibido un disparo, mientras que la segunda persona retenida logró escapar del lugar, según relataron fuentes cercanas al caso.

Fueron los vecinos del sector quienes, tras escuchar ruidos extraños y movimientos sospechosos que precedieron el ataque, alertaron a las autoridades. Al llegar al sitio, los uniformados confirmaron la presencia de una persona sin signos vitales, lo que dio inicio al procedimiento judicial correspondiente.

El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Durante varias horas, las calles aledañas permanecieron acordonadas mientras se realizaban las labores de inspección y recolección de pruebas en la escena del crimen.

Aunque no se ha emitido un informe oficial, medios comunitarios de la localidad han señalado que la víctima sería un taxista y que el asesinato estaría relacionado con un robo. También se ha mencionado, de manera preliminar, que el cuerpo presentaría signos de tortura e incluso desmembramiento, versiones que aún no han sido confirmadas por las autoridades judiciales.

Inseguridad en la localidad

El caso se suma a una serie de hechos violentos que han generado preocupación entre los habitantes de Bosa, quienes insisten en la necesidad de mayor presencia institucional y respuestas claras frente al deterioro de la seguridad en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el año pasado se reportaron 90 homicidios en la localidad de Bosa, cifra que advierte una disminución de 24%, teniendo en cuenta los 119 casos reportados en 2024. De estos, 59 casos se perpetraron con arma de fuego, 25 con arma blanca y 6 con objetos contundentes. Por otro lado, 81 víctimas fueron hombres y 9 mujeres.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen información oficial que permita esclarecer las circunstancias y responsabilidades de este homicidio.

