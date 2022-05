Bosa: supuesta violación a una gata no ha sido confirmada por las autoridades

¿Por qué adoptar un gato negro en tu hogar? Foto: Pixabay

Consternados quedaron los habitantes del barrio Villa Nora, en la localidad de Bosa, luego de que se conociera un caso en el que supuestamente un individuo violó a una gata. De acuerdo con la historia compartida por el canal ‘City TV’, en el segmento de Bogotá noctámbula, la felina se encontraba desaparecida desde el pasado miércoles, 4 de mayo.

De acuerdo con la versión entregada por la cuidadora, encontró a su mascota con “signos de abuso” en los tejados de una casa vecina: “No quería que yo la cogiera, se metió debajo de la cama, estaba esquiva conmigo. Le di agua y cuando la fui a alzar vi que tenía una herida en todo el recto”, narró Estefanía Rodríguez, propietaria del animal.

Con este relato, los vecinos decidieron hacer la denuncia pública y alertar a la policía del cuadrante, afirmando que este hecho de maltrato animal dejaba en evidencia el riesgo inminente al que estaban sometidas todas las personas que vivían tanto en el barrio como en sus aproximaciones.

Sin embargo, desde la sección Bogotá de El Espectador nos dimos a la tarea de verificar la historia, dimensionando la impresión y el pánico que estaba generando este inusual hecho.

Por ese motivo nos comunicamos con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, entidad que cuenta con un programa de Urgencias Veterinarias, en donde nos confirmaron que el Escuadrón Anticrueldad, en acompañamiento con Alcaldía Local de Bosa, atendieron un caso por presunto abuso sexual que fue reportado a través de la línea 123.

No obstante, a pesar de haber recibido efectivamente la acusación, la cuidadora nunca dejó inspeccionar al animal a pesar de la insistencia de los operadores y los síntomas identificados no concuerdan con un supuesto caso de acceso carnal violento en animal indefenso:

“Se establece contacto con la tutora de la felina, quien afirma que al momento de alzarla notó algo extraño en su zona anal y decidió llamar a sus amigas proteccionistas, quienes realizaron las llamadas a las líneas de protección y a medios de comunicación. Sin embargo, tiene diferentes versiones que le han comentado, pero indica que no está segura de qué pasó”, nos comparten desde Instituto de Protección y Bienestar Animal.

Y agregan: “Se le recomendó que si no contaba con los recursos necesarios para la atención, podía hacer entrega voluntaria a la entidad para así tomar custodia del caso y lo que esto conlleva, a lo que responde de forma negativa. Indica que ella ya inició el proceso en la veterinaria y lo va a seguir”.

La respuesta de la entidad concluye diciendo: “Se solicita que permita la valoración del animal y dice que no, que en la veterinaria le habían pedido no tener problemas. No se encuentra material probatorio para acusación del acto sexual en contra del felino. De acuerdo con la valoración realizada por parte de la Alcaldía Local y la información suministrada con la veterinaria, sus lesiones y síntomas son más consistentes con enfermedades virales u otras patologías”.

Con esta aclaración, desde el instituto aseveran que se dará seguimiento al caso. Sin embargo, lo preocupante es que este supuesto caso haya calado severamente en la percepción de inseguridad de los habitantes del sector, quienes afirmaron estar intranquilos frente a este hecho que, repetimos, no ha sido verificado ni confirmado por las entidades pertinentes, dada la negativa de la tutora del animal.

