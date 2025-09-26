Brayan y Elvis: dos muertes en una misma noche y una justicia que tarda en llegar

Flor Araque sosteniendo una foto de su hijo Brayan Niño Foto: Óscar Pérez

Múltiples golpes y un impacto con una bala de gas lacrimógeno. Así fueron las violentas muertes de Elvis Vivas y Brayan Niño, de 24 años, el primero de mayo de 2021, durante el paro nacional. Pese a que por el caso de Niño procesan a un mayor del Esmad y por el de Vivas a tres patrulleros, a la fecha, las causas penales parecen estancadas, como lo denuncian los parientes de las víctimas, quienes llevan cuatro años esperando justicia.

De momento, el único aliciente para una de las familias es un fallo de la Procuraduría, que el 15 de agosto, en...