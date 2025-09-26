Logo El Espectador
Brayan y Elvis: dos muertes en una misma noche y una justicia que tarda en llegar

A pesar de la grave violación de derechos humanos y la revictimización a una de las dos familias, solo una decisión de la Procuraduría, conocida por El Espectador, ha sentado precedente. La familia de los jóvenes asesinados, en el Paro Nacional, siguen esperando un fallo de responsabilidad penal.

María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
26 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
Foto: Óscar Pérez

Múltiples golpes y un impacto con una bala de gas lacrimógeno. Así fueron las violentas muertes de Elvis Vivas y Brayan Niño, de 24 años, el primero de mayo de 2021, durante el paro nacional. Pese a que por el caso de Niño procesan a un mayor del Esmad y por el de Vivas a tres patrulleros, a la fecha, las causas penales parecen estancadas, como lo denuncian los parientes de las víctimas, quienes llevan cuatro años esperando justicia.

De momento, el único aliciente para una de las familias es un fallo de la Procuraduría, que el 15 de agosto, en...

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
