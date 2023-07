Bromelias en el Jardín Botánico: 350 flores componen la nueva exhibición en Bogotá

350 flores se encuentran exhibidas en el Jardín Botánico. La muestra estará abierta durante 8 días. Foto: Archivo Particular

Desde este sábado 15 y hasta el 23 de julio, el Jardín Botánico de Bogotá exhibirá la Muestra de Bromelias Vida y Color 2023, que reúne una colección de estas impactantes y coloridas plantas. La muestra está acompañada por una variada agenda académica y cultural que le permitirá a los visitantes conocer datos e historias ligadas a su origen, naturaleza y características.

La actividad se desarrollará en el Biodiversario del Tropicario Distrital (av. calle 63 No. 68-95), de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. entre semana y de 9: 00 a.m. a 5:00 p.m. los fines de semana. “En el mes de julio, el jardín Botánico realiza una maravillosa exhibición de una de las familias botánicas más interesantes, dado que por sus diferentes formas y tamaños se consideran las “salacunas” de múltiples formas de vida”, detalló Martha Perdomo, directora del Jardín Botánico de Bogotá.

Los visitantes disfrutarán de 350 plantas de 100 variedades diferentes, incluidas algunas especies que han logrado posicionarse en el mercado de horticultores de esta familia botánica. Y como gran atractivo de esta muestra, podrán apreciar florecida la Pitcairnia huilensis, que es la bromelia endémica de Colombia.

Además, el Jardín Botánico ha programado un conjunto de actividades tales como exposiciones fotográficas, conversatorios sobre el papel de las bromelias en la historia, talleres de ilustración artística y charlas sobre manejo de colecciones, entre otras. Puede consultar en detalle esta información haciendo clic aquí.

La exhibición tiene un costo de $5.000, adicionales a los valores de ingreso al Jardín Botánico y del Tropicario, y será gratuita para menores de 6 años. Puede adquirir sus boletas por medio de este enlace o directamente en la taquilla.

Sobre las bromelias

De acuerdo con el Jardín Botánico, las bromelias pertenecen a la familia Bromeliaceae, la cual fue nombrada así en honor del botánico sueco Olaf Bromelius y a su versatilidad expresa, pues son flores que pueden vivir en la tierra, rocas, piedras, árboles, cactus e incluso sobre los cables de electricidad. Esta familia botánica se encuentra solo en América, con excepción de una especie en el continente africano, como lo indican investigaciones científicas.

Uno de los mayores atributos de estas plantas es su condición de “salacuna” de pequeñas y grandes formas de vida, ya que la estructura de su follaje y de su flor, son como una enorme roseta que hace las veces de tanque donde viven cientos de especies de insectos, arácnidos, macroinvertebrados y hasta ranas.

Se han identificado unas 3.648 bromelias, de las cuales 2.700 son especies y cerca de 800 son variedades obtenidas en cultivos. En Colombia se encuentran 545 especies nativas pertenecientes a 25 géneros.

Sus formas, colores y alta resistencia a plagas y enfermedades hacen de las bromelias plantas de uso ornamental y por tanto de gran acogida entre comerciantes y horticultores. No obstante, la extracción no controlada de los individuos desde sus hábitats naturales representa una creciente amenaza sobre este grupo botánico, razón por la cual se hace indispensable avanzar en estrategias de cuidado, manejo y conservación.

