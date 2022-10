¿Busca crédito para comprar casa? En Bogotá hay $150.000 millones en subsidios

El Distrito dará a conocer los subsidios de vivienda a los que tienen acceso las familias vulnerables de Bogotá, a través de su feria de servicios. Foto: Archivo

Con el ánimo de ayudar a hogares vulnerables a cumplir el sueño de tener casa propia, el Distrito se alista para la feria de vivienda 2022, que se realizará en noviembre y en la que espera asignar $150.000 millones en créditos.

Las familias interesadas tendrán hasta el próximo 9 de octubre para inscribirse, pero deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos, que sean hogares, con ingresos mensuales por debajo de los cuatro salarios mínimos.

Lea: ¡Atención! Reportan choque entre tres buses de Transmilenio en la NQS

Además, el o la jefe del hogar debe ser mayor de edad; no ser propietario de una vivienda en el territorio nacional; no haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda; no haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda, y tener cierre financiero, es decir, completar el precio total de la vivienda nueva a través de subsidios, créditos y/o recursos propios (ahorros).

A la fecha van 13.000 inscritos, que podrán conocer la oferta de subsidios a los que pueden acceder desde el Distrito, cuenten con un acompañamiento financiero e inicien su proceso de adquisición de vivienda nueva en Bogotá. Al cierre de las inscripciones, la Secretaría Distrital del Hábitat validará el cumplimiento de los requisitos de los postulados que desean acceder y aquellos que cumplan, recibirán un turno para asistir a la feria.

Le puede interesar: Por daño ambiental va a la cárcel el propietario de mansión en los Cerros Orientales

Para la asignación de turnos se tendrán en cuenta los criterios de priorización como ingresos per cápita del hogar, jefatura femenina, víctimas del conflicto armado, discapacidad, personas dependientes, minorías étnicas y población LGBTI.

“El espacio busca garantizarles a las familias de Bogotá a través del programa Oferta Preferente, desde el cual la Secretaría del Hábitat separa las mejores unidades de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y de Interés Social (VIS) y asigna un subsidio a quienes cumplan con los requisitos para acceder a este”, expresó la administración

Más información: Tras extraño accidente de tránsito piden investigar muerte de conductor del IGAC

“En la Feria participan entidades del sector financiero, constructoras, cajas de compensación familiar y la Secretaría Distrital del Hábitat, en la que los asistentes. A través de las tres Ferias que hemos realizado, han logrado asistir, ser capacitadas y atendidas un total de 24.200 personas. Además, en las dos últimas ediciones, se logró el cierre financiero de casi 1.300 unidades de vivienda VIP y VIS, equivalente a más de 100 mil millones de pesos”, concluyó la entidad. Los hogares pueden inscribirse acá:

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.