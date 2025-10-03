Logo El Espectador
¿Busca plan para este fin de semana? Conozca la programación de eventos en Bogotá

Este fin de semana en la ciudad, se llevarán a cabo varios eventos culturales para familias y amigos.

Redacción Bogotá
03 de octubre de 2025 - 04:51 p. m.
Conciertos en Bogotá
Foto: Cortesía
Este fin de semana, 4 y 5 de octubre, Bogotá será escenario de varios eventos musicales pensados para el disfrute de familias, amigos y amantes de la música. Entre los más destacados están el Festival Salsa al Parque, el Tortazo Rock y el regreso del grupo español Rupatrupa.

Festival Salsa al Parque 2025

La Plaza de Bolívar será nuevamente el epicentro de la salsa con la edición número 26 del Festival Salsa al Parque, que se llevará a cabo el sábado 4 y domingo 5 de octubre. Este evento gratuito reunirá a artistas de Puerto Rico, Cuba, Venezuela y República Dominicana, quienes compartirán escenario con reconocidas orquestas nacionales.

Entre los invitados internacionales figuran:

  • La Sonora Ponceña (Puerto Rico)
  • Frankie Vázquez (Puerto Rico)
  • Estrellas de Buena Vista y Más (Cuba)
  • Manolito Simonet y su Trabuco (Cuba)
  • Luis Felipe González (Venezuela)
  • Mickey Taveras (República Dominicana)
  • Porfi Baloa y sus Adolescentes (Venezuela)

La programación completa puede consultarse en los canales oficiales del Idartes.

Tortazo Rock en La Media Torta

El domingo 5 de octubre, el Teatro al Aire Libre La Media Torta recibirá desde la 1:00 p.m. una nueva edición del Tortazo Rock, un espacio gratuito pensado para los seguidores del rock nacional. La entrada es libre para mayores de 14 años, hasta completar aforo.

El cartel de bandas incluye a:

  • 1280 Almas
  • Mortis y Los Desalmados
  • Mad Tree
  • Boca de Serpiente
  • Highway
  • Ciegossordomudos

Rupatrupa regresa a Bogotá

Para quienes prefieren propuestas independientes con sonidos alternativos, el grupo español Rupatrupa se presentará este sábado 4 de octubre en el Royal Center (Cra. 13 #66-80), a las 8:00 p.m. La banda, conocida por su fusión de rumba, reggae y canción de autor, regresa a Bogotá como parte de su gira latinoamericana. La entrada es con boletería paga, disponible en plataformas digitales.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Redacción Bogotá
