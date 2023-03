¿Busca trabajo? IDU abre oferta laboral para importante obra en Bosa

El contratista de la construcción de la intersección a desnivel en la Autopista Sur con avenida Bosa busca mano de obra no calificada. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) está llevando a cabo la obra de intersección a desnivel en la Autopista Sur con Avenida Bosa, por lo cual, se encuentra en búsqueda de mano de obra no calificada para este proyecto que busca dar solución al problema de embotellamiento que se presenta en esta zona de la ciudad.

La construcción, que inició a mediados del segundo semestre del 2022, planea la edificación de siete puentes que buscarán dinamizar y mejorar la movilidad entre las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa; así como la conexión vehicular, peatonal y de ciclistas hacia los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

Estos puentes son:

Puente en calzada oriental: permitirá la conexión entre el barrio el Perdomo y la Avenida Bosa en sentido sur - norte.

Puente en calzada occidental: permitirá la conexión entre la Avenida Bosa y el barrio el Perdomo en sentido norte - sur.

Ramal Norte - Oriente de la intersección (vía alterna que sale de la principal): permite a los usuarios la conexión entre la Avenida Bosa y la Autopista Sur hacia el oriente.

Ramal Norte – Occidente: conectará a los usuarios que transitan por la Avenida Bosa y necesiten salir de Bogotá por la Autopista Sur hacia Soacha.

Ramal Sur – Occidente: para los usuarios que vienen por la carrera 76 (Ciudad Bolívar) y que requieran tomar la Autopista Sur hacia Soacha.

Ramal Sur – Oriente: para usuarios que vienen por la Autopista Sur desde Soacha y deciden tomar la Avenida Bosa.

Ciclo Puente para los peatones y ciclistas: con estructura independiente que conectará los dos costados de la Autopista Sur con la ciclorruta ubicada en el costado norte de la misma.

El megaproyecto, que tiene un valor de $323 mil millones de pesos, se estima culmine en diciembre de 2025 y beneficie a más de 2 millones de habitantes de estas dos localidades, en especial, de los barrios Andalucia II, Gualoche, La Estancia y Primavera II.

¿Cómo postularse?

Si está interesado en aplicar a la oferta de trabajo, debe enviar su hoja de vida al correo electrónico: puntoidu1013-2022@conconcreto.com o dirigirse al punto IDU, ubicado en la carrera 77g #60-39 sur. Debe tener en cuenta que los horarios de atención son los siguientes: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Para más información puede comunicarse al número celular: 310 5825345.

🔔#TrabajoSíHay



👷🏽🤝El contratista de la construcción de la intersección a desnivel en la autopista Sur con avenida Bosa busca mano de obra no calificada.



😀 Si estas interesado, envía tu hoja de vida al correo: puntoidu1013-2022@conconcreto.com o visítanos en el punto IDU. pic.twitter.com/eR1dQxheFw — IDU Bogotá (@idubogota) March 25, 2023

Asimismo, puede acceder al Portal de las Oportunidades dispuesto por la Administración Distrital, donde encontrará diferentes ofertas de programas, apoyos y empleos en la ciudad.