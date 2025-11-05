“Esperamos condenas proporcionales al ataque contra Jaime Esteban Moreno”: abogado

Involucrados en el asesinato de Jaime Moreno, al interior del Before Club. Foto: Archivo Particular

Por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de ingeniería de la Universidad de Los Andes, en la madrugada del 31 de octubre, hay de momento una persona detenida y se espera que próximamente capturen a otro más. Este miércoles avanzará la audiencia de garantías contra el único procesado y representando a la familia de la víctima estará el abogado Camilo Rincón, quien habló sobre lo que esperan del proceso y de la justicia.

¿Cómo llega a este caso?

Llego a este caso para defender una justa causa, por un voto de confianza absoluto del padre de Esteban. Vamos a trabajar hasta el final, para que ese bálsamo de justicia llegue a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos y demás familiares.

¿Cuál es la expectativa a la audiencia de hoy?

Esta es una audiencia concentrada, que hoy continúa su desarrollo. Esperamos que la Fiscalía, como titular de la acción penal, impute el delito de homicidio doloso agravado, a título de coautor, porque aquí hubo otra persona que participó y hoy está prófuga. Esperamos que la ciudadanía y los medios nos ayuden con información para que las autoridades logren su captura y comparecencia. Dada la gravedad del delito y las penas tan altas, esperamos que la Fiscalía solicite medida de aseguramiento intramural en centro penitenciario y carcelario.

¿Qué esperan respecto a los demás implicados, incluidas las mujeres capturadas?

Esperamos que todas las personas que participaron directa o indirectamente sean vinculadas al proceso. Confiamos en que la Fiscalía y las autoridades recojan suficiente material probatorio para establecer el grado de participación y responsabilidad. No descartamos que las mujeres capturadas, especialmente la que estaba vestida de azul y que se acerca al momento en que le propinan la muerte a Esteban, sean vinculadas. Estamos a la espera de que la Fiscalía haga una tarea juiciosa y diligente sobre esos elementos probatorios, para que se logre no solo la vinculación sino una condena.

No queremos procesos que inicien y se diluyan. La impunidad no solo es lentitud del sistema judicial, también son las sentencias absolutorias. Por eso buscamos que la justicia se refleje en condenas proporcionales respecto de los responsables. Camilo Rincón, abogado de víctimas.

¿Cómo evalúan la actuación de la Fiscalía hasta ahora?

Confiamos en las instituciones. Respetamos la institucionalidad y creemos que la Fiscalía está cumpliendo su deber legal y constitucional. Los ciudadanos debemos confiar en las instituciones, para eso las crearon. Hasta ahora, las tareas se están realizando y tanto la familia Moreno Jaramillo como la bancada de víctimas confiamos en que se haga una verdadera justicia material.

¿Cuál es la percepción de la familia?

No hay muertos buenos ni muertos malos, pero cuando la dinámica de vida de una persona está en la órbita académica, familiar, deportiva y cultural, uno nunca se espera un desenlace así. No estoy diciendo que quienes están en otros círculos merezcan morir, nadie merece morir. Pero en este caso hablamos de un joven con una vida centrada en su familia y sus estudios. Sus padres son personas profesionales, esforzadas, que daban todo por su educación.

¿Qué espera la familia?

Una situación como esta los desbasta totalmente. Son daños irreparables. La familia busca verdad, justicia y reparación. Pero la reparación aquí no es económica, sino que se traduzca en justicia material: que dentro del ordenamiento jurídico se obtengan condenas proporcionales a la desproporción con la que atacaron a Esteban.

En cuanto a las pruebas, ¿qué elementos considera fundamentales para el proceso?

La prueba la conoce todo el país. Esto no solo es una justicia para la familia Moreno Jaramillo, sino también para Esteban y para todo el país. La prueba contundente, irrefutable y evidente es el video que todos conocen. Claramente, no hubo una pelea, no hubo riña ni hostigamiento de Esteban. Ni siquiera tuvieron la gallardía de dejarlo cuando ya estaba tendido en el suelo.

¿Usted espera un proceso por homicidio doloso?

Estos criminales lo golpearon y decidieron ocasionarle la muerte. En ese estado de indefensión, dos personas de esa contextura levantando a patadas en la cabeza y el torso a alguien inconsciente es una decisión de matarlo. Por eso hablo de homicidio doloso. Quienes pasamos por educación básica entendemos que hay órganos vitales. No es lo mismo un puntapié en una extremidad que uno en el tórax o la cabeza, donde los golpes pueden ser mortales, como en este caso. No hay lugar a otra tesis distinta a la del homicidio doloso agravado.

¿Qué esperan entonces de la audiencia y del proceso judicial en adelante?

Esperamos que hoy se cumpla con la imputación por homicidio doloso agravado y que se solicite medida de aseguramiento intramural. Una persona de 27 años, sin arraigo, sin esposa ni hijos, que trabaja en un call center, cuya situación económica no lo obliga a permanecer en esta ciudad o en este país, no se va a quedar esperando que un proceso penal le diga: “Usted va 20, 30 o 40 años a prisión”. Se cumplen todos los requisitos para la medida.

