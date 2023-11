Señalan a un hombre de abusar sexualmente a sus tres hijas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cinco menores sufre abuso sexual antes de cumplir los 17 años. Foto: PIxabay - Pixabay

Tres niñas de nueve, seis y tres años permanecen hospitalizadas en la Clínica San José Infantil. Fueron ingresadas en las últimas horas debido a un presunto abuso sexual que habría sido perpetrado por su propio padre, según denuncian la mamá y la abuela de las menores.

Más información sobre la capital: Presupuesto de Bogotá 2024: destacan las obras viales e inversión social.

De acuerdo con el testimonio que las familias entregaron al Ojo de la Noche, los episodios de abuso saltaron a la luz después de que, la mayor de las tres hermanas, decidiera contarle todo a su abuela materna. Esta mujer, señala que la niña le narró los detalles de como esta persona realizaba todo tipo tocamientos obscenos a ella y a sus hermanas.

“Ellas me dijeron que no querían quedarse con el papá porque el llegaba borracho, entonces yo le pregunté que por qué, y ahí ella me respondió que el papá la violaba”, narró la abuela.

Estos presuntos abusos habrían comenzado desde el pasado 14 de noviembre, hasta que la niña decidió contar lo sucedido. No obstante, la madre de las niñas menciona que el presunto violador aprovechaba las jornadas de trabajo en las que ella ausentaba para abusar de sus hijas. Por tanto, no se descarta que el episodio de abuso haya sido recurrente.

Después de conocer el relato de la niña, la madre y la abuela residentes en el barrio Rincón, de Suba, decidieron denunciar al hombre en el CAI de la Policía más cercano. Tras efectuar la diligencia, los agentes procedieron a detener al sospechoso, con base en los testimonios de las dos mujeres.

Pero a las pocas horas, según el relato de la madre de las niñas, la Policía les informó que había soltado al presunto abusador en vista de una posible ausencia de pruebas. Ante la indignación que produjo este accionar, la madre optó por llevar a sus hijas al hospital, para que les practicaran los exámenes de ginecología pertinentes.

Los resultados de estas pruebas, contó ella, confirmaron que las niñas habían sido víctimas de violación recientemente, por lo cual pidió celeridad a las autoridades para recapturar a este sujeto y llevarlo ante la justicia.

En respuesta a esta denuncia, la Policía de Bogotá confirmó que ya se encuentra en contacto con la familia de las menores, en compañía de lCBF, con el fin de adelantar el protocolo de acompañamiento. Respecto a la búsqueda y captura del padre de las menores, las autoridades informaron que se encuentran recopilando el material probatorio.

En el sumario de acusación, serán necesarias, además de las pruebas médicas practicadas a las niñas en el hospital, los testimonios de la madre y la abuela, así como de las menores abusadas. Con todo este material, la Policía espera obtener la orden de captura para detener al presunto responsable.

A corte de hoy, la Policía ha capturado 529 personas por abuso sexual a menores de edad. En paralelo, las autoridades han recibido cerca de 1.700 denuncias por presuntos casos de actos sexuales en contra de menores de edad en la ciudad de Bogotá.

La gente de Bogotá está interesada en: Paro de taxistas 22 de noviembre: puntos de manifestación y horarios.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.