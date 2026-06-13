¿Buscando dónde donar sangre? Bogotá realiza gran jornada móvil durante este festivo

Actualmente, Bogotá necesita cerca de 700 donantes diarios para cubrir la demanda de componentes sanguíneos. (Foto por Luis ROBAYO / AFP) Foto: AFP - LUIS ROBAYO

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El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos.

Por ello, en el marco de esta fecha, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), a través de su Banco de Sangre, liderará una gran jornada móvil de donación durante este fin de semana festivo.

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Para facilitar la participación de la ciudadanía, el IDCBIS desplegará sus equipos profesionales y unidades móviles en cuatro puntos estratégicos de la capital y su zona de influencia:

Sábado 13 de junio

​Lugar: Sede Compensar CEF (Carrera 69 # 49 A - 73, puerta estadio parqueadero).

​Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

​Domingo 14 de junio

​Lugar: Centro Comercial Centro Mayor (Calle 38 A sur # 34 D-51, puerta 5).

​Horario: 10:30 a.m. a 6:00 p.m.

​Lunes festivo 15 de junio (Punto 1)

​Lugar: Parque Ciudad Montes (Calle 10 Sur # 38 A-25, al lado del Lago).

​Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

​Lunes festivo 15 de junio (Punto 2)

​Lugar: Cazucá - San Mateo (Carrera 1 # 38-89, en la zona de parqueadero).

​Horario: 10:30 a.m. a 6:00 p.m.

Recuerde que los requisitos básicos para donar son:

​1. Tener entre 18 y 65 años.

​2. Pesar más de 50 kilos.

​Sentirse bien de salud en general y no haber tomado antibióticos recientemente. ​Haber consumido alimentos en las últimas 4 horas. ​Presentar un documento de identidad oficial.

“La única manera de garantizar un suministro suficiente y oportuno para pacientes con emergencias, cirugías complejas o tratamientos crónicos es mediante la donación regular, solidaria y voluntaria”, recordó el director del IDCBIS, Gustavo Salguero.

Actualmente, Bogotá necesita cerca de 700 donantes diarios para cubrir la demanda de componentes sanguíneos en servicios como urgencias, cuidados intensivos, cirugía, oncología, pediatría y maternidad.

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De acuerdo con cifras de la Coordinación de la Red Distrital de Sangre, durante el primer trimestre de 2026 un total de 59.287 personas donaron sangre en la capital del país, beneficiando a más de 15.600 pacientes mediante transfusiones sanguíneas.

Sin embargo, solo el 30 % de los donantes fueron habituales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer una cultura permanente de donación voluntaria y responsable.

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