C4: tecnología para vigilar a Bogotá y el reto de reforzar el sistema de alertas

Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4). Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad

En Rafael Uribe Uribe, la semana pasada un ciudadano llamó a emergencias por el incendio en una fábrica de maderas. El tiempo era determinante para que el fuego no consumiera el local en segundos y afectara las casas contiguas. Por primera vez el ciudadano usó una videollamada de la Línea 123, lo que le permitió reportar a Bomberos, no solo el punto exacto sino también ubicarlos en las vías, para que no hubiese ninguna demora en su llegada.

En otra zona de la capital, corriendo por los límites de Fontibón, las autoridades persiguieron en la...