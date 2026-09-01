Cable aéreo La Calera: solución de movilidad que enfrenta reparos por su impacto ambiental

Render de como quedría el cable aéreo La Calera Foto: Cortesía

La Calera tiene una estrecha relación con Bogotá. Su cercanía y ubicación le han otorgado un acelerado crecimiento habitacional y comercial, que se mide en los cerca de 54.000 viajes diarios que realizan sus habitantes, donde el 70 % tiene como destino la capital para trabajo o estudio, y más de la mitad lo hace en transporte público.

Ante esta demanda, el corredor Bogotá-La Calera no da abasto. No solo son escasas las vías alternas y la principal se comparte con el transporte de carga, sino que pensar en moverse de manera sostenible...