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Cable aéreo La Calera: solución de movilidad que enfrenta reparos por su impacto ambiental

El proyecto toca importantes áreas de reserva ambiental, según MinAmbiente y la CAR. Desde la Empresa Férrea, aseguran estar preparados para pedir los permisos, las medidas de mitigación y la compensación ambiental.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
01 de septiembre de 2026 - 05:00 p. m.
Render de como quedría el cable aéreo La Calera
Render de como quedría el cable aéreo La Calera
Foto: Cortesía

La Calera tiene una estrecha relación con Bogotá. Su cercanía y ubicación le han otorgado un acelerado crecimiento habitacional y comercial, que se mide en los cerca de 54.000 viajes diarios que realizan sus habitantes, donde el 70 % tiene como destino la capital para trabajo o estudio, y más de la mitad lo hace en transporte público.

Ante esta demanda, el corredor Bogotá-La Calera no da abasto. No solo son escasas las vías alternas y la principal se comparte con el transporte de carga, sino que pensar en moverse de manera sostenible...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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