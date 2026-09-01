Cable aéreo La Calera: solución de movilidad que enfrenta reparos por su impacto ambiental

Render de como quedría el cable aéreo La Calera
Foto: Cortesía
La Calera tiene una estrecha relación con Bogotá. Su cercanía y ubicación le han otorgado un acelerado crecimiento habitacional y comercial, que se mide en los cerca de 54.000 viajes diarios que realizan sus habitantes, donde el 70 % tiene como destino la capital para trabajo o estudio, y más de la mitad lo hace en transporte público.
Ante esta demanda, el corredor Bogotá-La Calera no da abasto. No solo son escasas las vías alternas y la principal se comparte con el transporte de carga, sino que pensar en moverse de manera sostenible...
Por María Angélica García Puerto
Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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