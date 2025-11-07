Robos de bicicletas en Bogotá alcanzan 21 diarios y podrían superar 7.500 al año

Se han capturado 228 personas por el delito de receptación. Foto: Cortesía

Bogotá atraviesa una creciente preocupación por los robos a ciclistas. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación reveladas recientemente en el Concejo de la ciudad, entre enero y comienzos de septiembre se denunciaron alrededor de 5.000 hurtos de bicicletas, número que equivale a un promedio de 21 casos diarios.

De mantenerse la tendencia, la capital podría cerrar el año con más de 7.500 bicicletas robadas, lo que representaría un incremento del 7,3 % frente a 2024.

Las localidades más afectadas son Suba (771 hurtos), Engativá (703) y Kennedy (700), zonas con alta circulación de ciclistas y amplias redes de ciclorrutas.

“Estas no son simples estadísticas. Detrás de cada bicicleta robada hay una persona afectada, un ciudadano que teme salir a trabajar o estudiar en su medio de transporte. Y lo más grave: están matando a nuestros ciclistas por robarles la bicicleta”, señaló la concejala Quena Ribadeneira, denunciante de la situación.

Crimen de Víctor Ladino evidencia la gravedad de la problemática

La denuncia sobre la inseguridad cobra especial relevancia tras el asesinato de Víctor Alejandro Ladino, de 33 años y padre de dos hijos, ocurrido la noche del jueves 30 de octubre en un puente peatonal ubicado en la avenida Boyacá con calle 80. Tres delincuentes lo abordaron para robarle su bicicleta alrededor de las 10:40 p.m. Durante el ataque, Ladino fue agredido con arma blanca, sufriendo dos heridas, una en el pecho y otra en la espalda.

Debido a la gravedad de las lesiones, Ladino fue trasladado a la Clínica Santa María del Lago, donde falleció el viernes hacia el mediodía. La familia denunció que hubo retrasos en la atención de emergencia, puntualmente por el largo tiempo de espera de la ambulancia que realizó el traslado.

Los familiares hicieron un llamado al Distrito y a la Policía Metropolitana para reforzar la seguridad en el sector, subrayando que “no es justo que una persona pierda la vida por una bicicleta o por un celular”.

Propuestas para enfrentar la inseguridad

La concejala Ribadeneira pidió al Distrito implementar un plan de acción urgente que refuerce la protección a los ciclistas. Entre las medidas propuestas están:

Mayor presencia de policía y gestores de seguridad en los puntos críticos de ciclorrutas, especialmente en la madrugada y la noche.

Instalación de cámaras de vigilancia y sistemas de monitoreo en corredores críticos para identificar a los delincuentes y mejorar la capacidad de respuesta.

Incremento de operativos en establecimientos de venta de partes robadas, para reducir el comercio ilegal de bicicletas y accesorios.

“Bogotá no puede seguir siendo un territorio donde movilizarse en bicicleta se convierta en una sentencia de muerte. Necesitamos vigilancia real, cámaras operativas y presencia constante en las ciclorrutas. No queremos más víctimas, no queremos más cruces con flores donde debería haber seguridad”, concluyó la cabildante.

