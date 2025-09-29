Cada hora se cometen 14 hurtos en Bogotá, alertan desde el Concejo

Foto: María Camila Sánchez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá, se reveló que entre enero y agosto de 2025 se han registrado 86.931 casos de hurto a personas en la ciudad. Esto equivale, en promedio, a más de 14 robos por hora. La cifra representa un incremento de 400 casos frente al mismo periodo del año anterior, solo en el mes de agosto.

Le puede interesar: Hombre en patineta eléctrica atropelló a menor y le fracturó el fémur en Bogotá

El hurto a personas se mantiene como uno de los delitos de mayor impacto en la capital, que cerró el año 2024 con una tasa de 1.645 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta entre las principales ciudades del país, de acuerdo con las cifras presentadas por la concejala Diana Diago (Centro Democrático)

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía (Siedco), con corte en el mes de agosto, las cifras de hurto a personas aumentaron en 12 de las 19 localidades de la ciudad, siendo las más afectadas Puente Aranda (33%), Teusaquillo (23%) y Rafael Uribe Uribe (18%).

Las localidades en donde las cifras disminuyeron son: Los Mártires (-62%), Chapinero (-17% y Santa Fe (-13%)

Por otro lado, de los 86.931 casos de hurto a personas reportados entre enero y agosto de este año, más de 58.000 se perpetraron sin uso de armas, es decir, mediante raponeo, cosquilleo o modalidades similares. Se reportaron, además, 428 casos en los que los victimarios usaron escopolamina, 1266 casos con empleo de armas contundentes, 7.243 casos con arma de fuego y más de 15.600 casos con armas blancas.

La cabildante cuestionó los resultados de la actual administración frente a los indicadores de seguridad, señalando que “Bogotá es la ciudad más insegura del país” y que el gobierno distrital ha dado prioridad a otros temas, como el avance del Metro, mientras persisten problemas estructurales en materia de criminalidad urbana.

Uno de los puntos más sensibles, según la cabildante, es el hurto de celulares. Entre enero y junio de 2025 se reportaron 15.827 casos, lo que equivale a cerca de 2.800 robos mensuales. Diago advirtió que este delito alimenta redes de economías ilegales que operan en distintos puntos de la ciudad.

Otro aspecto destacado por la concejal es la reducción en los operativos contra el mercado negro de celulares y productos hurtados, especialmente en el centro de la ciudad. Según cifras presentadas en el debate, las acciones de control en esta zona habrían disminuido en un 87 % durante los últimos dos años.

Frente a este panorama, Diago pidió a la administración distrital la implementación de un plan de choque integral, especialmente de cara a la temporada de fin de año, cuando suelen aumentar las actividades comerciales y también los delitos asociados a hurtos y economías ilegales.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.