Cadena humana en Bogotá: los damnificados “no están solos”

Bogotá se moviliza por los damnificados del terremoto. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

A la calle 12 D con carrera primera, en la localidad de La Candelaria, llega desde Bosa Margarita Tovar a dejar una caja con elementos de aseo y alimentos no perecederos, que preparó para los damnificados del terremoto con su comunidad. La entrega en la Casa Proceso de Comunidades Negras, organización lleva 30 años velando por los derechos, identidad y justicia racial. Tras hacerlo se derrumba en lágrimas. Karen Apomzá Sinisterra, de 26 años y quien coordina la recepción y envíos de las ayudas, la envuelve en un abrazo.

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