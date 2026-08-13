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Cadena humana en Bogotá: los damnificados “no están solos”

La capital alza las manos por los departamentos enviando más de 158 toneladas de alimentos no perecederos, medicamentos y otros elementos como colchonetas, almohadas, cobijas y ropa. En territorio señalan que organizar las ayudas ha sido complejo y las necesidades, en Chocó, ahora se concentran en elementos de construcción.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
13 de agosto de 2026 - 11:43 p. m.
Bogotá se moviliza por los damnificados del terremoto.
Bogotá se moviliza por los damnificados del terremoto.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

A la calle 12 D con carrera primera, en la localidad de La Candelaria, llega desde Bosa Margarita Tovar a dejar una caja con elementos de aseo y alimentos no perecederos, que preparó para los damnificados del terremoto con su comunidad. La entrega en la Casa Proceso de Comunidades Negras, organización lleva 30 años velando por los derechos, identidad y justicia racial. Tras hacerlo se derrumba en lágrimas. Karen Apomzá Sinisterra, de 26 años y quien coordina la recepción y envíos de las ayudas, la envuelve en un abrazo.

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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