Caen integrantes de ‘Satanás’ que estallaron granadas en moteles para extorsionar

Autoridades siguen la pista de más integrantes de la banda, dedicados a infundir terror entre los comerciantes. Responsables de ocho homicidios. Foto: Policía de Bogotá

Poco a poco el Gaula de la Policía avanza en la desarticulación de la banda multicrimen conocida como ‘Satanás’, dedicada principalmente a la extorsión. En un reciente operativo, las autoridades dieron con cinco integrantes más, señalados de cometer el ataque con una granada en un motel del barrio Venecia hace una semana. En los allanamientos cayó alias Coki, encargado de orquestar el lanzamiento de los artefactos explosivos.

Esta captura está relacionada con la granada que estallaron sujetos en moto el pasado 16 de octubre en un motel. En su momento, los sujetos huyeron en moto y dejaron mensajes amenazantes a los dueños del local. Desde entonces, las investigaciones del Gaula permitieron seguir el trazo de estos delincuentes en hechos delictivos en el 20 de julio, Los Mártires, San Jorge, Tunjuelito, la zona de comercio de Fontibón, El Amparo, María Paz, Bella Vista y Bosa.

Uno de los cabecillas es conocido con el alias de Coki, quien además de vínculos con hechos de extorsión, también consumaba vías de hecho como la granada lanzada en la zona de moteles. Durante los allanamientos, el Gaula encontró dinero en efectivo, mil dosis de estupefacientes, dos celulares, un proveedor, un arma traumática, una granada incendiaria, una granada de fragmentación y 22. También se encontraron los panfletos alusivos a la estructura, ‘Satanás’, los cuales han recibido comerciantes de toda la ciudad, algunos más tétricos, con balas envueltas en estas hojas.

Por otro lado, las autoridades establecieron que los capturados habrían participado en 18 homicidios ocurridos entre el año 2022 y 2023. Todos fueron presentados a la Fiscalía General de la Nación por los delitos de extorsión; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y concierto para delinquir.

El rastro de Satanás

En el mundo del crimen ‘Satanás’ es un temido líder que ha logrado edificar una red de delincuencia basada en el miedo. Pese a las numerosas capturas, la banda consigue reagruparse rápidamente y seguir delinquiendo en las zonas comerciales de la capital.

Las células de ‘Satanás’ se han extendido por toda la ciudad, a pesar de que este año han sido capturados más de 35 delincuentes de esta estructura. Incluso, el pasado 5 de septiembre, en su más reciente operativo, el Gaula Bogotá logró aprehender a ocho delincuentes. Entre ellos el presunto sicario que habría confesado el asesinato de una mujer que administraba un asadero de pollos. Lo que hallaron las autoridades fue una suerte de culto de terror, detrás del cual está, al parecer, un hombre cuyo nombre les da miedo pronunciar a los integrantes de la banda: Satanás.

Llama la atención que, durante el operativo de captura del señalado sicario, los funcionarios le preguntaron quién mandó a hacer la “vuelta”. En su respuesta señaló el arma que usó y añadió: “Fue él [Satanás]. A mí me enviaron unas fotos del local, que estaba abierto. A él no le gusta que lo llamen. Él te llama. Yo empecé agarrando una plata y girándola. Ahí me cogió un día y me dijo: ‘Ya no te puedes salir’. Si yo no hacía esa vuelta, él mataba a mi familia”, dijo el sujeto implicado en el crimen.

El mayor Mauricio Figueroa, subcomandante del Gaula de la Policía Bogotá, le dijo a El Espectador que alias Satanás es un delincuente curtido en el crimen y escurridizo. “Estamos ubicándolo, descartando que esté aquí en la ciudad o en otro país”, adelantó el oficial del grupo antiextorsión. Pero capturar a los miembros de su grupo delincuencial no basta. A pesar de ser enviados a prisión, las autoridades han encontrado que muchas de las llamadas extorsivas atribuidas a esta organización provienen de la cárcel, desde donde siguen delinquiendo.

