Caen tres integrantes de ‘Satanás’: así amenazaban de muerte a comerciantes en Bogotá

A través de llamadas intimidantes, los delincuentes amenazaban con "tirotear" a sus víctimas. Foto: Archivo particular

Nuevos casos de extorsión se siguen reportando en el sur de la ciudad, donde comerciantes son objeto de las amenazas de delincuentes que les piden grandes sumas de dinero como condición para preservar sus vidas. Sin embargo, gracias a las denuncias de las víctimas, el Gaula logró capturar a tres extorsionistas involucrados en estos hechos ocurridos en Tunjuelito y Kennedy.

En un video que compartió Blu Radio, se puede escuchar el ‘modus operandi’ de este grupo, quienes amedrentaban a los comerciantes diciéndoles que los iban a asesinar si no cancelaban la ‘vacuna’ en menos de 48 horas. “Se me sale de las manos, si no cancelas, te matamos a un familiar”, se escucha en el audio registrado por una de las víctimas.

Entre las exigencias de los extorsionistas, se encuentra la suma de $10 millones, según argumentan los criminales, “ustedes trabajan y saben que tienen como pagar eso, nosotros lo vamos a dejar quieto y no vamos a molestar más”, dice uno de los integrantes de esta banda.

Estas pruebas fueron cruciales para que el Gaula pudiera dar con los delincuentes en un operativo realizado en el sur de la ciudad. Según la emisora, de los tres capturados se encuentra una mujer que recibía 200.000 pesos para cobrar las extorsiones; además, el conductor de un bicitaxi quien la trasladaba a los sitios con este propósito, también fue detenido.

No es la primera vez que la banda ‘Satanás’ genera terror entre los comerciantes de Bogotá. De hecho, las autoridades, a la fecha, en operativos desplegados en mayo de este año, han capturado a 26 presuntos integrantes de esta banda, por los mismos delitos. Las autoridades siguen rastreando más células criminales de esta temerosa banda.

En casos anteriores, la organización delincuencial enviaba panfletos y disparaba contra fachadas de negocios y casas para intimidar y extorsionar a los habitantes. Según las autoridades, los presuntos delincuentes le exigían a los comerciantes altas sumas de dinero, que iban de los 10 a los 30 millones de pesos. Mensualmente, alcanzaban a recaudar cerca de $400 millones.

