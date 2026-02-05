CAI en Bogotá: a evolucionar de estructuras estáticas ante el delito a símbolo de seguridad

CAI de Avenida Chile tras actos vandálicos el 2 de octubre. Foto: Carlos Ortega

En la calle 87 con carrera 12, delincuentes llegaron a un apartamento, encañonaron a un residente y lo asaltaron. Salieron disparando, pero, según la denuncia, la Policía llegó 20 minutos después. “Sucedió a una cuadra del Centros de Atención Inmediata (CAI) del sector”, dice la denuncia. Historias como estas se repiten a diario en Bogotá, generando dudas sobre el efecto disuasivo de los CAI, la infraestructura más visibles de la seguridad urbana.

Y es que en los últimos años se han documentado hechos graves en sus inmediaciones, desde hurtos...