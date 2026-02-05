Logo El Espectador
Bogotá
CAI en Bogotá: a evolucionar de estructuras estáticas ante el delito a símbolo de seguridad

La capital cuenta con más de 150 CAI y un modelo de seguridad por cuadrantes en medio de una transformación y mayor movilidad del delito. Expertos analizan esta infraestructura policial y desde el concejo reviven la propuesta de los CAI Móvil.

Juan Camilo Parra
05 de febrero de 2026 - 11:00 a. m.
CAI de Avenida Chile tras actos vandálicos el 2 de octubre.
CAI de Avenida Chile tras actos vandálicos el 2 de octubre.
Foto: Carlos Ortega

En la calle 87 con carrera 12, delincuentes llegaron a un apartamento, encañonaron a un residente y lo asaltaron. Salieron disparando, pero, según la denuncia, la Policía llegó 20 minutos después. “Sucedió a una cuadra del Centros de Atención Inmediata (CAI) del sector”, dice la denuncia. Historias como estas se repiten a diario en Bogotá, generando dudas sobre el efecto disuasivo de los CAI, la infraestructura más visibles de la seguridad urbana.

Y es que en los últimos años se han documentado hechos graves en sus inmediaciones, desde hurtos...

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
