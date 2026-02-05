CAI en Bogotá: a evolucionar de estructuras estáticas ante el delito a símbolo de seguridad

CAI de Avenida Chile tras actos vandálicos el 2 de octubre.
Foto: Carlos Ortega
En la calle 87 con carrera 12, delincuentes llegaron a un apartamento, encañonaron a un residente y lo asaltaron. Salieron disparando, pero, según la denuncia, la Policía llegó 20 minutos después. “Sucedió a una cuadra del Centros de Atención Inmediata (CAI) del sector”, dice la denuncia. Historias como estas se repiten a diario en Bogotá, generando dudas sobre el efecto disuasivo de los CAI, la infraestructura más visibles de la seguridad urbana.
Y es que en los últimos años se han documentado hechos graves en sus inmediaciones, desde hurtos...
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
