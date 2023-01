Calle 26 y más vías al aeropuerto, bloqueadas por taxistas en Bogotá

Las manifestaciones han bloqueado las vías que conducen al aeropuerto. Foto: Tomada de Twitter @BogotaTransito

La Calle 26, en Bogotá, amaneció bloqueada por manifestaciones de taxistas, que se iniciaron en la últimas horas de la noche del jueves, lo que ha afectado particularmente la movilidad hacia el aeropuerto El Dorado.

#Video Este es el panorama en la Av. Cali con calle 26 por cuenta de un bloqueo de taxistas en Bogotá pic.twitter.com/Ot7M3NVgp7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 20, 2023

Asimismo, se han reportado traumatismos sobre la Av. Ciudad de Cali y la Transversal 93 con Av. Mutis, también por manifestaciones de taxistas, que están afectando el ingreso a la principal terminal aérea de la capital del país.

La alcaldesa, Claudia López, sostuvo que la protesta se desencadenó por la inmovilización de un taxi, cuyo conductor “reconoce que cometió una falta”.

La funcionaria agregó: “Si tiene razones atenuantes [de la falta], en el proceso administrativo se pueden resolver. Bloquear no es admisible”.

Durante toda la noche los equipos de Movilidad han dialogado con los taxistas, pero Hugo Ospina ha agitado irresponsablemente un bloqueo, que solo acarreará sanciones adicionales innecesarias y perjuicios a la ciudadanía. @SectorMovilidad siempre está disponible para dialogar. — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 20, 2023

Añadió que el líder del gremio Hugo Ospina “ha agitado irresponsablemente” el bloqueo.

El conductor en cuestión, según la información difundida por la alcaldesa, habría dejado abandonado su vehículo para ir al baño.

“Muchas gracias por todos los que están afuera apoyándome. Yo sigo acá dentro del vehículo. No pudo conciliar el sueño, acá estamos resistiendo a ver qué sucede hoy. No quise irme porque vinieron a persuadirme que me fuera. Esto fue un detonante para que todo sucediera”, señaló el taxista involucrado desde los patios, citado por Blu Radio.

Otros voceros del gremio han sostenido que este episodio es la “gota que derramó” el vaso ante lo que califican como “persecución” de los agentes de tránsito.

De acuerdo con Noticias Caracol, el problema de movilidad ha hecho que varias personas pierdan sus vuelos y, de hecho, que tengan que salir de los bloqueos a pie.

