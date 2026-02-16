Logo El Espectador
Bogotá
Calle 72 se alista para el metro: Distrito publicó borrador de actuación estratégica

En los próximos 15 años Bogotá tendrá dos líneas del metro operando. Sin embargo, el modo de transporte solo es una pieza del rompecabezas de la futura capital. Las otras son actuaciones estratégicas o planes de renovación urbana a gran escala, como el de la calle 72, próximo a adoptarse y de gran importancia en materia de movilidad.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
16 de febrero de 2026 - 11:14 p. m.
Render de la estación calle 72 de la primera línea del metro, y en donde comenzará la segunda línea.
Foto: Archivo particular

Faltan dos años para que el primer pasajero se suba a la línea 1 del metro de Bogotá, un sueño que parece que tendrá un desenlace feliz, luego de casi medio siglo de espera. La obra de infraestructura más importante del país hoy supera el 70 % de avance, y tanto la ciudadanía como los operadores urbanos imaginan cómo funcionará la capital con semejante obra atravesando la ciudad y movilizando a casi un millón de pasajeros al día.

En esa lista de pendientes, para complementar el metro, hay un componente urbanístico clave, que se deriva de la...

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.
