Calor, lluvias y derrumbes: efectos del cambio climático en Bogotá

La circulación de vehículos y la actividad industrial, los principales responsables de la contaminación. / Éder Rodríguez

La temperatura en Bogotá está aumentando. Así lo revelan registros históricos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, que indican que en promedio se incrementó entre 1 y 2° C desde 1971, gran parte en las últimas dos décadas. De seguir esta variación, producto del calentamiento global, para 2100 habrá aumentado entre 3 y 4° C, particularmente en localidades como Suba, Engativá, Kennedy y Bosa. Sin embargo, la temperatura no es la única preocupación.

La ciudad y Cundinamarca atraviesan este año una de las temporadas de lluvias más intensas de las últimas décadas, con un aumento histórico de muertes por deslizamientos y desbordamientos de ríos. El cambio climático, que parece un concepto abstracto, se empieza a evidenciar con mayor frecuencia con el incremento de las emergencias, eventos meteorológicos extremos y pérdida de biodiversidad, entre otros efectos, en Bogotá y en la región.