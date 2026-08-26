Cámaras fotomultas: reducen muertes, pero siguen causando dudas

Los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones (SAST) son dispositivos electrónicos que pueden ser utilizados como prueba de ocurrencia de presuntas infracciones de tránsito. Foto: Getty Image

Si algo han probado ser las cámaras fotomultas o ‘salvavidas’ es que pueden llegar a ser más impopulares que efectivas en su misión de prevenir accidentes. Aunque los estudios en Bogotá arrojan reducciones importantes en siniestros donde hay cámaras, el anuncio de que se instalarán más, causa discordia en una ciudad con problemas enormes de movilidad. De un lado, los estudios insisten en que las cámaras reducen los siniestros con fatalidades, del otro, críticos cuestionan los altos costos e inversión.

El debate

La pregunta central es, ¿las cámaras...