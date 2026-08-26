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Bogotá
26 de agosto de 2026 - 06:35 p. m.

Cámaras salvavidas en Bogotá: ¿salvan vidas o solo recaudan multas?

Las cámaras fotomultas en Bogotá, ¿Realmente reducen las muertes por siniestros viales o son un negocio de recaudación de multas? Este es un análisis con opiniones de expertos y cifras oficiales de accidentalidad en 2026.

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