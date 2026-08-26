26 de agosto de 2026 - 06:35 p. m.
Cámaras salvavidas en Bogotá: ¿salvan vidas o solo recaudan multas?
Las cámaras fotomultas en Bogotá, ¿Realmente reducen las muertes por siniestros viales o son un negocio de recaudación de multas? Este es un análisis con opiniones de expertos y cifras oficiales de accidentalidad en 2026.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación