Cambiar el pico y placa y reducir los accidentes: lo que le depara a Bogotá en movilidad

Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Que Bogotá sea una ciudad llena de trancones, obstruida por obras que se terminaron juntaron en un solo momento histórico, produciendo un caos que presiona al Distrito y pagan los ciudadanos de a pie, es el resultado de décadas de ideas que no se hicieron realidad, debates politizados y poca proyección a futuro. En este contexto, la ciudad entra a 2026 como un laboratorio de desarrollo que año a año resiste y pide a gritos reformas que ayuden a mitigar los grandes problemas de movilidad. Son, precisamente, temas inaplazables que conversaron...