Bogotá
Cambiar el pico y placa y reducir los accidentes: lo que le depara a Bogotá en movilidad

Para fluir, la capital requiere hacer cambios sustanciales a corto y largo plazo. Este fue el centro del debate de los principales expertos y pensadores de Bogotá, una ciudad que quiere moverse más rápido, barato y seguro.

Juan Camilo Parra
09 de enero de 2026 - 09:16 p. m.
Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Que Bogotá sea una ciudad llena de trancones, obstruida por obras que se terminaron juntaron en un solo momento histórico, produciendo un caos que presiona al Distrito y pagan los ciudadanos de a pie, es el resultado de décadas de ideas que no se hicieron realidad, debates politizados y poca proyección a futuro. En este contexto, la ciudad entra a 2026 como un laboratorio de desarrollo que año a año resiste y pide a gritos reformas que ayuden a mitigar los grandes problemas de movilidad. Son, precisamente, temas inaplazables que conversaron...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Bogotá

Movilidad en Bogotá

Movilidad

trancones

obras

 

Rafael Arbelaez(12320)Hace 32 minutos
Y seguirá peor si no incluyen a hibridos y electricos. Cuando Peñaloza creó el pico y placa lo hizo pensando en la congestión, no en asuntos ambientles-
